Montella: Formalarında sadece kendi isimleri değil büyük Türk halkının adını taşıdıklarının bilinciyle hareket ediyorlar

Montella: Formalarında sadece kendi isimleri değil büyük Türk halkının adını taşıdıklarının bilinciyle hareket ediyorlar

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde deplasmanda Kosova ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella...

2026-03-31T07:57+0300

2026-03-31T07:57+0300

Kalbinden geçenleri söylediğini dile getiren İtalyan çalıştırıcı, 2,5 senede yaşananlarda önceliğin futbolcular olduğunun altını çizdi.Yarınki maç öncesinde bunları söylemenin daha iyi olduğunu dile getiren Montella, "Çünkü yarın yoğun duygular yaşayacağım için yorgun olabilirim. Futbolcularımız için ilk düşüncem, onlar tabiri caizse gerçek adamlar. Gerçek adamlar olarak ellerinden gelen her şeyin en iyisini yaptılar." ifadelerini kullandı.Çok zor bir dönemde göreve geldiğinin altını çizen Montella, şöyle devam etti:"Onların güçlü yönlerini törpülemeyi de biliyoruz"Rakip Kosova'nın hak ederek finale geldiğini vurgulayan Vincenzo Montella, "Devamlılık getirdiler. Oynadıkları futbolda taktiksel kurguların görüldüğü çok net bir oyun var. Bir fikir var, bunu devamlı şekilde maç içinde görebiliyorsunuz. Yarın bir final maçı, biz de en iyi şekilde hazırlanarak ne yapmamız gerektiğini biliyoruz." diye konuştu.Gelinen süreçte herkesin baskı hissedebileceğini belirten Montella, "Sonuçta bu bir final. 24 yıl önce birçok futbolcumuz henüz doğmamıştı ve dolayısıyla Dünya Kupası'na gidilemediği için sorumluluk da onlarda değil. En iyi şekilde ülkemizi temsil etmek ve hedefimize ulaşmak istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Rakibin güçlü yönlerini biliyoruz. Onların güçlü yönlerini törpülemeyi de biliyoruz. Oyun kurgularımızı çalıştık ve kendi özelliklerimizi ön plana çıkaracak kurguları da ayarladık. Yarın belki hepimiz için farklı bir maç olacak. İstediğimiz hedefe ulaşmak istiyoruz." açıklamasında bulundu.Kosova Milli Takımı'nın iyi ve komple bir takım olduğunun altını çizen Montella, şunları söyledi:"Gerçekten Türk gibi hissediyorum"Vincenzo Montella, bugüne kadar yapılan yolculuk adına final maçını Türkiye'de oynamak istediklerini ancak kuranın kendilerini Kosova'ya getirdiğini belirtti.Kendileri için bunun bahane olmayacağını ve sahanın boyutlarının her yerde aynı olduğunu dile getiren Montella, zeminin durumunun de iyi olduğunu sözlerine ekledi.Final maçına kadar olan yolculukta futbolcuların muazzam işlere imza attığının altını çizen İtalyan çalıştırıcı, "Ortaya koydukları yürekleriyle herkesi bayrağımızın altında birleştirdiklerini gördük. Mesajım şu olacak, kafanız rahat şekilde oynayın. Kendi özelliklerinizi kullandığınızda neleri yaptığınızı hepimiz gördük. Yüreğimizle o mücadeleyi ortaya koyduğumuzda her türlü hedefe açık olduğumuzu biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılması durumunda ABD, Paraguay ve Avustralya'yla aynı grupta olacağının hatırlatılması üzerine konuşan Montella, "Rakiplerimize bakmadım. Kiminle nasıl oynayacağımızı şu anda düşünmüyorum. ABD, Avustralya ve Paraguay'a karşı ne yapacağız diye hiç düşünmedim. Kampta ABD ile oynadığımızda bile rakip olarak bakmamıştık. Konsantrasyonumuz tamamen yarın için. Cuma günü Paraguay'ın Yunanistan'da bir maçı vardı ama ekibimizden kimseyi maçı izlemesi için yollamadık." ifadelerini kullandı.Her fırsatta kendisini Türk gibi hissettiğini vurgulaması hakkındaki soruyu da yanıtlayan Montella, şöyle konuştu:Karşılaşmanın oynanacağı Fadil Vokrri Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hakan Çalhanoğlu, şu ifadeleri kullandı:Türkiye'nin Kosova ile oynadığı ilk maçta da forma giydiğini belirten Hakan, "Kosova milli takımı artık güçlü, kaliteli oyunculara sahip, takdir etmek gerekiyor. Buralara gelmelerinin sebebi iyi bir organizasyon olduğunu gösteriyor. Hocaları da iyi, kaliteli oyuncuları var, tanıdığım Vedat var, Como'da oynayan oyuncuları var. Arnavutça kelimeler biliyorum ama sandığınız kelimeler değil. O yüzden söylemeyeyim. Kosovalı çok yakın çevrem var hepsini çok seviyorum. Güzel sohbetlerimiz oluyor. Birbirimize saygı ve sevgi çerçevesinde olan sohbetler oluyor. O yüzden en iyisi bir kelime söylemeyeyim. Sadece bir oyuncu değil, birçok tehlikeli oyuncuları var. Çok iyi geçiş yapan, kontraatağa çıkan bir takım. Fisnik Asllani tehlikeli, Vedat zaten kale önünde ve duran toplarda tehlikeli, Kenan ile birlikte Juventus'ta oynayan oyuncu kaliteli. Hepsi iyi oyuncu." değerlendirmesinde bulundu."Hiçbir zaman sorunumuz olmadı"Hakan, iki gün önce antrenmanda takımdan ayrı koşu çalışması yaptığının hatırlatılması ve takımdaki havanın sorulması üzerine şöyle konuştu:"Bu benim kesinlikle kariyer maçım"Kaptan Hakan, "Yarınki maç kariyerinin en önemli maçı mı olacak?" sorusuna, "Bu benim kesinlikle kariyer maçım. Milli takımı seçtiğimde bu hayalleri kurmuştum. Çok yakınım, inşallah nasip olur. Bunun için çok çalıştık, çok uğraştık tırnaklarımızla kazıyarak geldik, kimse bunu hediye etmedi. Son bir maçımız kaldı, elimizden gelen her şeyi yapacağız, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. İnşallah bunu başarırız. Bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Zor yollardan geldik, son 2,5 yıl iyi geçti, bu takımın hak ettiğini düşünüyorum. İnşallah yarın başaracağız." yanıtını verdi.Hakan Çalhanoğlu, yurt dışında büyüyen Türk oyuncuların milli takım tercihleri hakkında ise, "Herkesin düşüncesine saygı duyarım, Almanya'da doğup büyüdüm. Tüm kulüplerime minnettarım, onların sayesinde Hakan Çalhanoğlu oldum. Her zaman şunu söylüyorum, kalbinizin sesini dinleyin, ne olursa olsun. Gelecekteki Türk gurbetçiler de inşallah ülkemizi seçerler. Benden sonra Orkun, Kenan, Can geldi. Bu güzel bir örnek. Çünkü biz 80 milyonluk ülkeyiz, yetenekli oyunculara sahibiz." ifadelerini kullandı.Hakan son olarak, "TFF Başkanının "Romanya, Kosova, Slovakya'yı yenemezsek Dünya Kupası'na katılmayalım' açıklaması oldu. Bu sizde ekstra bir baskı oluşturuyor mu?" sorusunu, "Herkesin bakış açısı farklıdır. Futbolcu gözüyle bakıyorum, hiçbir rakibi hayatım boyunca küçümsemedim. En büyük örnek Şampiyonlar Ligi’nde Bodo Glimt’e elendik, o yüzden hiçbir rakibi küçümsemiyorum. Başkanın bakış açısı farklıdır. Hedefimiz Dünya Kupası'na katılmak, son bir maçımız kaldı, son bir 90 dakika. Gerekli analizleri yaptık, yarın sadece kalite değil, kalbini daha çok ortaya koyan kazanacak. Biz de bunun farkındayız, elimizden gelen her şeyi yapacağız, hazırız." şeklinde yanıtladı.

kosova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vincenzo montella, hakan çalhanoğlu, kosova, fifa, a milli futbol takımı, dünya kupası