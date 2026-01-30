Türkiye
4 kişilik aile için açlık sınırı 31 bin 224 lira, yoksulluk sınırı 101 bin 706 lira olarak hesaplandı
TÜRK-İŞ, ocak ayında 4 kişilik aile için "açlık sınırı"nı 31 bin 224 lira, "yoksulluk sınırı"nı 101 bin 706 lira olarak hesapladı.
TÜRK-İŞ'in, çalışanların geçim şartlarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek için her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Ocak 2026 sonuçları açıklandı.

Açlık sınırı ne kadar?

Araştırmaya göre, ocak ayında 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 31 bin 224 lira oldu.
Gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" 101 bin 706 lira olarak hesaplandı.
Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" aylık 40 bin 541 lira olarak belirlendi.
Araştırmaya göre, süt, yoğurt ve peynir ürünlerinin bulunduğu grupta bu ay da fiyat artışı devam etti.
Dana, kuzu ve tavuk eti fiyatlarında da artış gözlemlenirken, yumurta fiyatları bir miktar geriledi.
Tezgahlarda balık çeşitliliği artmasına karşın fiyatlarda artış gözlemlendi.

Sebzelerin ortalama kilosu 90 lira

Kuru baklagillerin fiyatlarında bu ay önemli bir değişiklik tespit edilmedi.
Geçen ay bir miktar gerileyen sebzenin kilogram fiyatı bu ay yükselirken, meyve fiyatları ise sınırlı bir azalış gösterdi. Sebzenin ortalama kilogram fiyatı 89,94 lira, meyvenin ortalama kilogram fiyatı 109,06 lira olarak belirlendi.
Ekmek fiyatı değişmezken, pirincin kilogram fiyatında da önceki aya kıyasla herhangi bir değişiklik olmadı.
Un ve makarnanın kilogram fiyatında artış tespit edilirken, bulgur fiyatı sınırlı bir gerileme gösterdi.
Ayçiçeği yağı, tereyağı ve margarinin kilogram fiyatı değişmedi, zeytinyağı fiyatında dalgalı seyir bu ay da devam etti.
Siyah ve yeşil zeytinin kilogram fiyatında sınırlı artış yaşandı. Baharat ürünlerinin kilogram fiyatı da arttı.
Çay ve ıhlamurun kilogram fiyatı yükselirken, salçanın kilogram fiyatında çok sınırlı bir düşüş tespit edildi.
Reçel, bal ve şeker fiyatlarında ise önemli bir değişiklik gözlemlenmedi.
