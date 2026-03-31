Trump’ın, İran operasyonunu sona erdirmeye hazır olduğu iddiası: Hürmüz kapalı kalsa da olur
ABD Başkanı Donald Trump’ın, yardımcılarına Hürmüz Boğazı büyük ölçüde kapalı kalsa bile İran operasyonunu sona erdirmeye hazır olduğunu söylediği öne sürüldü. 31.03.2026, Sputnik Türkiye
ABD basını, ülke yönetimindeki yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran operasyonuna son vermeye hazır olduğunu söylediğini iddia etti.Haberde, “Trump, yardımcılarına Hürmüz Boğazı büyük ölçüde kapalı kalsa bile İran'a karşı ABD askeri operasyonunu sona erdirmeye hazır olduğunu söyledi” ifadesi kullanıldı.Son günlerde Trump ve yardımcılarının, boğazı açma girişiminin çatışmayı planlanandan 4-6 hafta daha uzatacağı sonucuna vardığı ifade edilirken Başkanın, operasyonun başlıca hedefleriyle sınırlanması gerektiğine karar verdiği, bunların da İran donanmasının yeteneklerini ve füze stoklarını azaltmak olduğu belirtildi. Trump yönetiminin, askeri eylemleri kısıtlarken aynı zamanda Tahran'a serbest ticareti yeniden tesis etmesi için baskı uygulamayı planladığı aktarıldı.Bu çabaların başarısızlıkla sonuçlanması durumunda, Avrupa ve Körfez ülkelerindeki müttefiklerine Hürmüz Boğazı’nın açılması konusunda inisiyatif almaları için baskı yapılacağı kaydedildi.Kaynaklar, Trump’ın askeri seçenekleri de değerlendirebileceğini ancak bunların onun için öncelikli olmadığını ekledi.
08:44 31.03.2026 (güncellendi: 08:49 31.03.2026)
