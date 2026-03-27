https://anlatilaninotesi.com.tr/20260327/uniceften-alarm-somalide-cocuklar-acligin-esiginde-1104560530.html

UNICEF'ten alarm: Somali'de çocuklar açlığın eşiğinde

Sputnik Türkiye

UNICEF, Somali’deki çocukların 'açlığın eşiğinde' olduğunu duyurdu. Kuraklıkla mücadele eden bölgede, İran’daki savaşın yardımları aksattığı ve hayat kurtaran... 27.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-27T15:39+0300

dünya

somali

i̇ran

unicef

açlık

kuraklık

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101347/85/1013478501_0:31:1200:706_1920x0_80_0_0_b515b3a039e70402285a36519668fd50.jpg

UNICEF’in, Somali’deki çocuklar için açlığın kritik bir noktaya geldiği yönünde uyarıda bulunduğu belirtildi. Ülkede yaşanan şiddetli kuraklık ve arka arkaya başarısız yağmur sezonlarının, binlerce aileyi yerinden ettiği aktarıldı.Dollow kasabasındaki bir kampta yaşayan ailelerin, hayatta kalma mücadelesi verdiği ifade edildi.Üç çocuk annesi bir kadının, "Sabahdan beri sadece siyah çay içtim" diyerek yaşadığı zorlukları anlattığı belirtildi. Kadının, kuraklık nedeniyle tüm hayvanlarını kaybettikten sonra köyünü terk etmek zorunda kaldığı aktarıldı.Yardım görevlilerinin ise, Somali’deki krizin yalnızca yerel sebeplerle sınırlı olmadığını söylediği ifade edildi.Orta Doğu’daki savaşın, bölgeye gönderilen yardımları ciddi şekilde etkilediği ve lojistik süreçleri zorlaştırdığı belirtildi. UNICEF’in, Somali’ye ulaştırılması planlanan 15.7 milyon dolar değerinde hayati yardım malzemesinin şu an belirsizlik altında olduğu aktarıldı.UNICEF Direktörü’nün, "Çocukların zaten sınırda olduğunu görüyoruz" sözleriyle durumun ciddiyetine dikkat çektiği ifade edildi.Uzmanların, mevcut şartların devam etmesi halinde insani krizin daha da derinleşebileceği uyarısında bulunduğu belirtildi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

