https://anlatilaninotesi.com.tr/20260327/uniceften-alarm-somalide-cocuklar-acligin-esiginde-1104560530.html
UNICEF'ten alarm: Somali'de çocuklar açlığın eşiğinde
Sputnik Türkiye
UNICEF, Somali’deki çocukların 'açlığın eşiğinde' olduğunu duyurdu. Kuraklıkla mücadele eden bölgede, İran’daki savaşın yardımları aksattığı ve hayat kurtaran... 27.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-27T15:39+0300
dünya
somali
i̇ran
unicef
açlık
kuraklık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101347/85/1013478501_0:31:1200:706_1920x0_80_0_0_b515b3a039e70402285a36519668fd50.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101347/85/1013478501_110:0:1091:736_1920x0_80_0_0_fbf57ef100d407a2237854705c730cc8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
UNICEF, Somali’deki çocukların 'açlığın eşiğinde' olduğunu duyurdu. Kuraklıkla mücadele eden bölgede, İran’daki savaşın yardımları aksattığı ve hayat kurtaran sevkiyatların belirsiz hale geldiği aktarıldı.
UNICEF’in, Somali’deki çocuklar için açlığın kritik bir noktaya geldiği yönünde uyarıda bulunduğu belirtildi. Ülkede yaşanan şiddetli kuraklık ve arka arkaya başarısız yağmur sezonlarının, binlerce aileyi yerinden ettiği aktarıldı.
Dollow kasabasındaki bir kampta yaşayan ailelerin, hayatta kalma mücadelesi verdiği ifade edildi.
Üç çocuk annesi bir kadının, "Sabahdan beri sadece siyah çay içtim" diyerek yaşadığı zorlukları anlattığı belirtildi. Kadının, kuraklık nedeniyle tüm hayvanlarını kaybettikten sonra köyünü terk etmek zorunda kaldığı aktarıldı.
Yardım görevlilerinin ise, Somali’deki krizin yalnızca yerel sebeplerle sınırlı olmadığını söylediği ifade edildi.
Orta Doğu’daki savaşın, bölgeye gönderilen yardımları ciddi şekilde etkilediği ve lojistik süreçleri zorlaştırdığı belirtildi. UNICEF’in, Somali’ye ulaştırılması planlanan 15.7 milyon dolar değerinde hayati yardım malzemesinin şu an belirsizlik altında olduğu aktarıldı.
UNICEF Direktörü’nün, "Çocukların zaten sınırda olduğunu görüyoruz" sözleriyle durumun ciddiyetine dikkat çektiği ifade edildi.
Uzmanların, mevcut şartların devam etmesi halinde insani krizin daha da derinleşebileceği uyarısında bulunduğu belirtildi.