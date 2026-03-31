Rusya Dışişleri: Fiyat tavanı uygulayan ülkelere petrol sağlanmayacak

Rusya Dışişleri: Fiyat tavanı uygulayan ülkelere petrol sağlanmayacak

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Rudenko, fiyat tavanı uygulamasına destek veren ülkelere petrol tedariki yapılmayacağını belirtti.

2026-03-31T09:11+0300

2026-03-31T09:11+0300

2026-03-31T09:11+0300

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Rus basınına yaptığı açıklamada, Japonya gibi hasım ülkelerle Rus petrol satış olasılığının görüşülüp görüşülmediği sorusuna cevap verdi.Rudenko, “Enerji piyasaları şu anda önemli bir dalgalanma yaşıyor. Enerji kıtlığı ve fiyatları yükseliyor. Ancak Japon hükümeti, Rus menşeli petrole fiyat tavanı uygulama taahhüdüne bağlı kalıyor. Bu, tedarik zincirlerini aksatan piyasa karşıtı bir önlem. Daha önce defalarca belirtildiği gibi, Rusya bu kışkırtıcı önlemi destekleyen ülkelere petrol tedarik etmeyecek” ifadesini kullandı.Daha önce Tayland, Rusya’dan petrol alımına sıcak baktıklarını açıklamıştı.Japonya’da vatansever örgüt Issui-kai'nin başkanı Mitsuhiro Kimura, Sputnik’e verdiği röportajda, ABD yaptırımlarının kısmen kaldırılmasına rağmen Rus petrolü satın almayı reddederek bir fırsatı kaçırdıklarını söyleyerek ülkenin yetkililerini eleştirmişti.Ortadoğu krizi başladığından beri, Japon yetkililer, özellikle Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi, ABD'nin Rus petrolüne yönelik kısıtlamaları küresel petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle kısmen kaldırmasına rağmen, Moskova'ya karşı yaptırım politikalarını gözden geçirmeyi reddettiler.G7 ülkeleri, Avustralya ve Avrupa Birliği, 5 Aralık 2022 tarihinden itibaren Rusya’nın deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyatını uygulamaya koymuştu.Avrupa Birliği, 1 Şubat 2026 tarihinde bu tavanı 44,1 dolara çekmişti.Batı’nın uygulamalarına yanıt olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sözleşmelerde fiyat tavanı mekanizması belirtilmişse, yabancı kuruluşlara petrol ürünleri tedarikini yasaklamıştı.

rusya

japonya

tayland

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya dışişleri bakanlığı, andrey rudenko, japonya, tayland, avrupa birliği, g7, abd, toshimitsu motegi