https://anlatilaninotesi.com.tr/20260331/rus-senator-puskov-iran-abd-fuzelerini-ogutuyor-1104658578.html

Rus Senatör Puşkov: İran, ABD füzelerini ‘öğütüyor’

Rus Senatör Aleksey Puşkov, İran'ın füze kapasitesinin, ABD yapımı önleyici füzeleri etkisiz hale getiren güçlü bir mekanizmaya dönüştüğünü belirtti. 31.03.2026, Sputnik Türkiye

dünya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1a/1095701202_0:0:746:420_1920x0_80_0_0_d8131e98eb49e94dce3829914bcdf12b.png

Rusya Federasyon Konseyi Üyesi Aleksey Puşkov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda İran’ın füze potansiyelinin ABD’nin önleyici füzelerini “öğüttüğünü” ve bu durumun ABD’nin askeri hegemonyasına darbe vurduğunu ifade etti. Puşkov, Bloomberg verilerine atıfta bulunarak Körfez ülkelerinin önleyici füze stoklarının tükenme noktasına geldiğini belirtti.Puşkov ayrıca, Bloomberg ajansının verilerine göre Körfez ülkelerinin elinde yalnızca 400 adet önleyici füze kaldığını belirtti. Senatöre göre, bu ülkeler savaş öncesinde 2 bin 800 adet olduğu tahmin edilen stoklarından şimdiden 2 bin 400 füzeyi harcamış durumda.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260331/netanyahu-rejim-er-ya-da-gec-cokecek-1104658325.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

