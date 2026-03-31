Rus Senatör Puşkov: İran, ABD füzelerini ‘öğütüyor’
Rus Senatör Puşkov: İran, ABD füzelerini ‘öğütüyor’
Rus Senatör Aleksey Puşkov, İran'ın füze kapasitesinin, ABD yapımı önleyici füzeleri etkisiz hale getiren güçlü bir mekanizmaya dönüştüğünü belirtti. 31.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-31T23:32+0300
2026-03-31T23:32+0300
2026-03-31T23:32+0300
dünya
rus senatör aleksey puşkov
rusya federasyon konseyi
i̇ran
abd
füze
hegemonya
körfez
bloomberg
Rusya Federasyon Konseyi Üyesi Aleksey Puşkov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda İran’ın füze potansiyelinin ABD’nin önleyici füzelerini “öğüttüğünü” ve bu durumun ABD’nin askeri hegemonyasına darbe vurduğunu ifade etti. Puşkov, Bloomberg verilerine atıfta bulunarak Körfez ülkelerinin önleyici füze stoklarının tükenme noktasına geldiğini belirtti.Puşkov ayrıca, Bloomberg ajansının verilerine göre Körfez ülkelerinin elinde yalnızca 400 adet önleyici füze kaldığını belirtti. Senatöre göre, bu ülkeler savaş öncesinde 2 bin 800 adet olduğu tahmin edilen stoklarından şimdiden 2 bin 400 füzeyi harcamış durumda.
i̇ran
abd
körfez
rus senatör aleksey puşkov, rusya federasyon konseyi, i̇ran, abd, füze, hegemonya, körfez, bloomberg
rus senatör aleksey puşkov, rusya federasyon konseyi, i̇ran, abd, füze, hegemonya, körfez, bloomberg
Rus Senatör Puşkov: İran, ABD füzelerini ‘öğütüyor’
Rus Senatör Aleksey Puşkov, İran'ın füze kapasitesinin, ABD yapımı önleyici füzeleri etkisiz hale getiren güçlü bir mekanizmaya dönüştüğünü belirtti.
Rusya Federasyon Konseyi Üyesi Aleksey Puşkov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda İran’ın füze potansiyelinin ABD’nin önleyici füzelerini “öğüttüğünü” ve bu durumun ABD’nin askeri hegemonyasına darbe vurduğunu ifade etti. Puşkov, Bloomberg verilerine atıfta bulunarak Körfez ülkelerinin önleyici füze stoklarının tükenme noktasına geldiğini belirtti.
Küresel Güney ülkesi olan İran'ın füze potansiyeli, Küresel Batı'nın lideri ABD'nin önleyici füzelerini öğüten tarihteki en güçlü makine haline geldi. Bu, ABD'nin askeri hegemonyasına vurulmuş bir başka darbe değil midir?
Puşkov ayrıca, Bloomberg ajansının verilerine göre Körfez ülkelerinin elinde yalnızca 400 adet önleyici füze kaldığını belirtti. Senatöre göre, bu ülkeler savaş öncesinde 2 bin 800 adet olduğu tahmin edilen stoklarından şimdiden 2 bin 400 füzeyi harcamış durumda.