Rus diplomat Ulyanov: İran etrafındaki durum, ‘orman kanununun’ hukuktan üstün olduğunu gösterdi

Rusya'nın Viyana'daki Daimi Temsilcisi Ulyanov, İran etrafındaki durumun, 'orman kanununun' sıklıkla uluslararası hukuktan üstün olduğunu gösterdiğini...

Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, Sputnik'e demecinde İran etrafındaki durumun, ‘orman kanununun’ çoğu zaman uluslararası hukuktan üstün olduğunu gösterdiğini ifade etti.Ulyanov, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (IAEA) Haziran 2025'te İran'ın nükleer tesislerine yapılan saldırıları kınamadığını, çünkü ‘Amerikalıların hem Genel Sekreterliğehem de IAEA üye devletlerine gözdağı verdiğini’ ifade etti.Geçtiğimiz yılın Eylül ayında İran'ın IAEA güvencesi altındaki nükleer tesislere yönelik saldırıların kabul edilemez olduğuna dair bir karar tasarısı geçirmeye çalıştığını anlatan Ulyanov, ancak söz konusu tasarının aralarında Rusya’nın da bulunduğu sadece 17 ülke tarafından desteklendiğini, diğer ülke temsilcilerinin ise Amerikalıların tehditlerinden dolayı bunu yapmadıklarını itiraf ettiğini ve sonuçta İran’ın tasarısının oylamaya sunmadığını hatırlattı.Rus diplomat, “Ne diyebiliriz ki? Acımasız bir dünyada yaşıyoruz. Evet, orman kanunu çoğu zaman uluslararası hukukun önüne geçiyor. Bu bir gerçek” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260331/orta-dogudaki-savasin-32-gunu-israil-ve-iran-karsilikli-enerji-tesislerini-hedef-almaya-devam-1104630029.html

