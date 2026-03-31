Putin, BAE Devlet Başkanı El Nahyan ile Ortadoğu’daki krizi görüştü
Putin, BAE Devlet Başkanı El Nahyan ile Ortadoğu’daki krizi görüştü
Sputnik Türkiye
Rus lider Putin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı el Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek, Ortadoğu'daki çatışma ortamını ve krizin... 31.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-31T20:17+0300
2026-03-31T20:17+0300
2026-03-31T20:17+0300
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid el Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, başta Ortadoğu’daki mevcut çatışma ortamı olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.Açıklamada, “Çatışmaların bir an önce durdurulmasının ve krizin barışçıl şekilde çözümü için siyasi ve diplomatik çabaların yoğunlaştırılmasının önemi vurgulandı” ifadelerine yer verildi.Liderler, Ortadoğu başlığının yanı sıra Rusya ile BAE arasındaki ikili ilişkileri de değerlendirdi. Rusya-BAE iş birliğinin ve temaslarının birçok alanda başarılı şekilde gelişmeye devam ettiğinin altı çizildi.
rusya
birleşik arap emirlikleri (bae)
vladimir putin, muhammed bin zayed el nahyan, telefon görüşmesi, rusya, birleşik arap emirlikleri (bae), ortadoğu, kremlin
vladimir putin, muhammed bin zayed el nahyan, telefon görüşmesi, rusya, birleşik arap emirlikleri (bae), ortadoğu, kremlin
Putin, BAE Devlet Başkanı El Nahyan ile Ortadoğu’daki krizi görüştü
Rus lider Putin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı el Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek, Ortadoğu’daki çatışma ortamını ve krizin siyasi-diplomatik yollarla çözümüne yönelik çabaları görüştü.
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid el Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, başta Ortadoğu’daki mevcut çatışma ortamı olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.
Açıklamada, “Çatışmaların bir an önce durdurulmasının ve krizin barışçıl şekilde çözümü için siyasi ve diplomatik çabaların yoğunlaştırılmasının önemi vurgulandı” ifadelerine yer verildi.
Liderler, Ortadoğu başlığının yanı sıra Rusya ile BAE arasındaki ikili ilişkileri de değerlendirdi. Rusya-BAE iş birliğinin ve temaslarının birçok alanda başarılı şekilde gelişmeye devam ettiğinin altı çizildi.