Putin, BAE Devlet Başkanı El Nahyan ile Ortadoğu’daki krizi görüştü

Rus lider Putin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı el Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek, Ortadoğu'daki çatışma ortamını ve krizin... 31.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-31T20:17+0300

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid el Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, başta Ortadoğu’daki mevcut çatışma ortamı olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.Açıklamada, “Çatışmaların bir an önce durdurulmasının ve krizin barışçıl şekilde çözümü için siyasi ve diplomatik çabaların yoğunlaştırılmasının önemi vurgulandı” ifadelerine yer verildi.Liderler, Ortadoğu başlığının yanı sıra Rusya ile BAE arasındaki ikili ilişkileri de değerlendirdi. Rusya-BAE iş birliğinin ve temaslarının birçok alanda başarılı şekilde gelişmeye devam ettiğinin altı çizildi.

