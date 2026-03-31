Putin, BAE Devlet Başkanı El Nahyan ile Ortadoğu’daki krizi görüştü
Rus lider Putin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı el Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek, Ortadoğu'daki çatışma ortamını ve krizin... 31.03.2026, Sputnik Türkiye
vladimir putin
muhammed bin zayed el nahyan
telefon görüşmesi
rusya
birleşik arap emirlikleri (bae)
ortadoğu
kremlin
vladimir putin, muhammed bin zayed el nahyan, telefon görüşmesi, rusya, birleşik arap emirlikleri (bae), ortadoğu, kremlin
20:17 31.03.2026
© Sputnik / POOLPutin telefon görüşmesi yaparken
Rus lider Putin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı el Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek, Ortadoğu’daki çatışma ortamını ve krizin siyasi-diplomatik yollarla çözümüne yönelik çabaları görüştü.
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid el Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, başta Ortadoğu’daki mevcut çatışma ortamı olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.
Açıklamada, “Çatışmaların bir an önce durdurulmasının ve krizin barışçıl şekilde çözümü için siyasi ve diplomatik çabaların yoğunlaştırılmasının önemi vurgulandı” ifadelerine yer verildi.
Liderler, Ortadoğu başlığının yanı sıra Rusya ile BAE arasındaki ikili ilişkileri de değerlendirdi. Rusya-BAE iş birliğinin ve temaslarının birçok alanda başarılı şekilde gelişmeye devam ettiğinin altı çizildi.
Собрание членов Российского совета по международным делам в Москве - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2026
Lavrov: ABD ve İsrail, Körfez ülkelerini İran'a karşı kışkırtmaya çalışıyor
