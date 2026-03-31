İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Polisten kaçıp alkolmetreyi üflemeyen sürücüye 350 bin lira ceza
Eskişehir'de polisten kaçarak, alkolmetreyi üflemeyi reddeden bir sürücüye e 350 bin lira ceza verilirken, sürücünün ehliyetine 5 yıl 2 ay el konuldu. 31.03.2026
02:33 31.03.2026
© AA / Eskişehir Emniyet MüdürlüğüEskişehir'de alkolmetreyi üflemeyi reddeden otomobil sürücüsüne 350 bin lira ceza yazıldı
Eskişehir'de polisten kaçarak, alkolmetreyi üflemeyi reddeden bir sürücüye e 350 bin lira ceza verilirken, sürücünün ehliyetine 5 yıl 2 ay el konuldu.
Eskişehir'de Merkez Odunpazarı ilçesi Atatürk Bulvarı'nda devriye gezen polis ekipleri, durumundan şüphelendiği otomobili durdurmak istedi.
Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timleri, 'dur' ihtarına uymayan sürücüyü Prof. Dr. Nabi Avcı Bulvarı'nda yakaladı.
Ekibe zorluk çıkartan, alkolmetreyi üflemeyi reddeden sürücü S.K. hastaneye götürüldü.
Sürücü S.K'ye ilgili kanunlara muhalefet suçundan 350 bin lira ceza kesildi.
Ayrıca sürücünün ehliyetine 5 yıl 2 ay süreyle el konulurken, otomobili 60 gün süreyle trafikten men edildi.
