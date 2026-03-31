Piyasaya sürmek üzerelerdi: 306 kilogram at eti ele geçirildi

İstanbul'da satışa hazır halde 306 kilogram at eti yapılan bir ihbarla bulundu. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. 31.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-31T00:55+0300

İstanbul'un Çatalca ilçesinde Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı, Büyükkılıçlı Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, ihbar üzerine Beyciler Köyü mevkisinde şüpheli bir aracı durdurdu.Araçta yapılan aramada satışa hazır halde 306 kilogram at eti bulundu.Araçtaki N.B, İ.A. ve D.S. gözaltına alındı.Operasyonun devamında Hallaçlı Mahallesi'ndeki bir çiftliğe baskın düzenleyen ekipler, kesilen atlara ait çok sayıda kemik parçası tespit etti.Çiftlikte yapılan aramada ayrıca 1'i kurusıkı olmak üzere 5 tabanca, 3 pompalı tüfek, bir miktar uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.Çiftlikte bulunan Özbekistan uyruklu 4 ve Türkmenistan uyruklu 1 kişinin ifadelerine başvuruldu.Ele geçirilen etler, incelenmek ve imha edilmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Çiftlikte 120 atın bulunmasıyla ilgili de inceleme başlatıldı.Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "halk sağlığını tehdit" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

