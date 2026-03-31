Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Piyasaya sürmek üzerelerdi: 306 kilogram at eti ele geçirildi
Piyasaya sürmek üzerelerdi: 306 kilogram at eti ele geçirildi
İstanbul'da satışa hazır halde 306 kilogram at eti yapılan bir ihbarla bulundu. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. 31.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-31T00:55+0300
2026-03-31T00:55+0300
türki̇ye
i̇stanbul
silivri cumhuriyet başsavcılığı
türkiye
at eti
İstanbul'un Çatalca ilçesinde Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı, Büyükkılıçlı Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, ihbar üzerine Beyciler Köyü mevkisinde şüpheli bir aracı durdurdu.Araçta yapılan aramada satışa hazır halde 306 kilogram at eti bulundu.Araçtaki N.B, İ.A. ve D.S. gözaltına alındı.Operasyonun devamında Hallaçlı Mahallesi'ndeki bir çiftliğe baskın düzenleyen ekipler, kesilen atlara ait çok sayıda kemik parçası tespit etti.Çiftlikte yapılan aramada ayrıca 1'i kurusıkı olmak üzere 5 tabanca, 3 pompalı tüfek, bir miktar uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.Çiftlikte bulunan Özbekistan uyruklu 4 ve Türkmenistan uyruklu 1 kişinin ifadelerine başvuruldu.Ele geçirilen etler, incelenmek ve imha edilmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Çiftlikte 120 atın bulunmasıyla ilgili de inceleme başlatıldı.Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "halk sağlığını tehdit" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.
türki̇ye
i̇stanbul
i̇stanbul, silivri cumhuriyet başsavcılığı, türkiye, at eti
i̇stanbul, silivri cumhuriyet başsavcılığı, türkiye, at eti

Piyasaya sürmek üzerelerdi: 306 kilogram at eti ele geçirildi

00:55 31.03.2026
© AA
TİGEM Genel Müdürü Sait Kocabay, safkan Arap atı yetiştiriciliğini Bursa Karacabey, Malatya Sultansuyu ve Eskişehir Anadolu tarım işletmelerinde sürdürdüklerini belirterek söz konusu işletmelerde şu ana kadar toplam 130 baş tay doğduğunu söyledi. İşletmelerindeki tay doğumlarının haziran ayına kadar sürmesi beklendiklerini ifade etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2026
İstanbul'da satışa hazır halde 306 kilogram at eti yapılan bir ihbarla bulundu. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'un Çatalca ilçesinde Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı, Büyükkılıçlı Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, ihbar üzerine Beyciler Köyü mevkisinde şüpheli bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada satışa hazır halde 306 kilogram at eti bulundu.
Araçtaki N.B, İ.A. ve D.S. gözaltına alındı.
Operasyonun devamında Hallaçlı Mahallesi'ndeki bir çiftliğe baskın düzenleyen ekipler, kesilen atlara ait çok sayıda kemik parçası tespit etti.
Çiftlikte yapılan aramada ayrıca 1'i kurusıkı olmak üzere 5 tabanca, 3 pompalı tüfek, bir miktar uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.
Çiftlikte bulunan Özbekistan uyruklu 4 ve Türkmenistan uyruklu 1 kişinin ifadelerine başvuruldu.
Ele geçirilen etler, incelenmek ve imha edilmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Çiftlikte 120 atın bulunmasıyla ilgili de inceleme başlatıldı.
Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "halk sağlığını tehdit" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.
Türkiye
