Fiyatlar 1 haftanın zirvesini gördü: Altın yükselişe geçti
Altın ve gümüş fiyatları ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la anlaşmaya yakın olduklarına dair açıklamalarıyla birlikte primli seyrediyor. 31.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-31T09:40+0300
Petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle altın, ons başına 4 bin 600 doların üzerine çıktı. Ancak Mart ayında yaklaşık yüzde 13'lük bir düşüşle Ekim 2008'den bu yana en kötü aylık performansını sergilemeye hazırlanıyor. Değerli metal, bu ay petrol kaynaklı enflasyon şokundan kaynaklanan sürekli baskıyla karşı karşıya kaldı. Bu durum yatırımcıları ve politika yapıcıları faiz oranları konusunda daha şahin bir duruş sergilemeye itti.Ons altın fiyatlarıOns altın güne 4 bin 514 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 482 dolar, en yüksek de 4 bin 619 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 556 dolardan işlem geçiyor.Gram altın ne kadar?Gram altın güne 6 bin 444 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 412 lira, en yüksek de 6 bin 604 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 516 liradan alıcı buluyor.Kapalıçarşı'da altın fiyatlarıKapalıçarşı'da gram altın 6 bin 721 lira, çeyrek altın 11 bin 711 lira, yarım altın 22 bin 413 lira, tam altın 44 bin 813 liradan işlem görüyor.Gümüş ne durumda?Petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle gümüşün ons başına 73 doların üzerine çıkmasıyla birlikte, Mart ayında yüzde 20'den fazla düşüş yaşanması bekleniyordu. Bu da Eylül 2011'den bu yana en kötü aylık performansı anlamına geliyordu.Ons gümüş fiyatlarıOns gümüş güne 70,15 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 69,03 dolar, en yüksek de 73,48 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 71,91 dolardan işlem geçiyor.Gram gümüşGram gümüş güne 100 liradan başladı. Gün içinde en düşük 98,47 lira, en yüksek de 104,7 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 102,5 liradan alıcı buluyor.
