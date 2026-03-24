Burnundan 13 kez ameliyat olan şarkıcı Murat Dalkılıç: İki sene sonra burnum oldu

Burnundaki rahatsızlık nedeniyle defalarca ameliyat olan şarkıcı Murat Dalkılıç iyileşme sürecinin iyi gittiğini söyledi. 24.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-24T15:54+0300

Burun kemiklerindeki bozukluk nedeniyle 13 kez ameliyat masasına yatmak zorunda kalan ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, hayranlarına sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. İyileşme sürecinin güzel gittiğini söyleyen Dalkılıç, "İki sene sonra burnum oldu" dedi.Kritik bir süreç geçirdimSosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Dalkılıç şu ifadeleri kullandı: "Kritik bir süreç geçirdim. İyileşme süreci gayet güzel gidiyor. Konuşmam yavaş yavaş yerine geliyor, şarkı söylemem de yavaş yavaş yerine gelince sahnelere başlayacağım. Birazcık ağır bir süreç geçirdiğim için iyileşirken de böyle dikkatli yaşamaya çalışıyorum. Çok fazla zorlamamaya çalışıyorum. Çünkü iki seneden sonra bir burnum oldu çok şükür.Daha önce görmüş olduğunuz o protezden artık kurtulduk. 'Yanlış estetik yaptırmışsın yine olmamış' diyenlere gülerek bakıyorum. 'Çocuğum estetik değil' deyip öyle laf yetiştirmek istemiyorum. Çok şükür. Yani ayakta bir burnumuz var. Bu şu anda bizi bayağı bir mutlu ediyor"

