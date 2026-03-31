https://anlatilaninotesi.com.tr/20260331/masak-mal-varliklarinin-dondurulmasina-iliskin-yetki-devri-duzenlemesine-aciklik-getirdi-etkisiz-1104637963.html

MASAK, mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin yetki devri düzenlemesine açıklık getirdi: 'Etkisiz hale getirilmedi'

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, mal varlıklarını dondurma yetkisine ilişkin kanun değişikliği önerilerinin, başta Cumhurbaşkanlığı olmak... 31.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-31T11:38+0300

türki̇ye

masak

cumhurbaşkanlığı

hazine ve maliye bakanlığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/09/1044694343_2:0:1310:736_1920x0_80_0_0_2808c9c883367a2624abe2227e4fc343.png

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, mal varlıklarını dondurma yetkisine ilişkin kanun değişikliği önerilerinin, başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere ilgili kurumlarla görüş birliği içinde hazırlandığı bildirerek, "Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından bahsedilen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına istinaden alınacak geçici malvarlığı dondurma kararları, her halükarda Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlarla koordinasyon içinde gerçekleştirilecektir." ifadesini kullandı.Mal varlıklarının dondurulmasıMASAK'tan konuya yönelik bir gazetede yer alan habere ilişkin yapılan açıklamada, ilgili kanun önerisinin, MASAK'ın koordinasyonunda devam eden FATF (Financial Action Task Force-Mali Eylem Görev Gücü) 5. Değerlendirme Turu sürecinin bir gereği olarak gündeme geldiğine işaret edildi.Terörizmin finansmanıyla mücadele ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesinin, Bakanlığın en önemli öncelikleri arasında yer aldığına dikkat çekilen açıklamada, "Bu kapsamdaki tedbirlerden 'mal varlığı dondurma' uygulamaları, 6 ve 7 numaralı FATF Tavsiyeleri ile belirlenmiş olup, bu tavsiyeler, ülkelerin BMGK tarafından alınan malvarlığı dondurma kararlarını gecikmeksizin, 24 saat içinde uygulamaya koymasını zorunlu tutmaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.'Uluslararası yükümlülüklerine bağlılığının bir gereğidir'Açıklamada, uygulamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülke dışında olması gibi nedenlerle BMGK tarafından alınan malvarlığı dondurma kararlarının Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmesinin, bu süreden uzun zamanda gerçekleşebildiği bildirilerek, şunlar kaydedildi:

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

masak, cumhurbaşkanlığı, hazine ve maliye bakanlığı