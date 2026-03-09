https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/bakan-simsek-petrol-fiyatlarindaki-sert-dususu-yorumladi-fiyatlamalar-gecici-1104105830.html

Bakan Şimşek petrol fiyatlarındaki sert düşüşü yorumladı: 'Fiyatlamalar geçici'

Bakan Şimşek petrol fiyatlarındaki sert düşüşü yorumladı: 'Fiyatlamalar geçici'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Küresel belirsizliklerin yüksek seyrettiği ve enerji fiyatlarında sert dalgalanmaların yaşandığı bir dönemden... 09.03.2026

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel belirsizliklerin yüksek seyrettiği ve enerji fiyatlarında sert dalgalanmaların yaşandığı bir dönemden geçildiğini bildirerek, "Ekonomi yönetimi olarak gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri alıyoruz." ifadesini kullandı.Şimşek, NSosyal hesabından, küresel ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.'Şoklar kalıcı değil'Küresel belirsizliklerin yüksek seyrettiği ve enerji fiyatlarında sert dalgalanmaların yaşandığı bir dönemden geçildiğine dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

