Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/bakan-simsek-petrol-fiyatlarindaki-sert-dususu-yorumladi-fiyatlamalar-gecici-1104105830.html
Bakan Şimşek petrol fiyatlarındaki sert düşüşü yorumladı: 'Fiyatlamalar geçici'
Bakan Şimşek petrol fiyatlarındaki sert düşüşü yorumladı: 'Fiyatlamalar geçici'
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Küresel belirsizliklerin yüksek seyrettiği ve enerji fiyatlarında sert dalgalanmaların yaşandığı bir dönemden... 09.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-09T09:34+0300
2026-03-09T09:34+0300
ekonomi̇
mehmet şimşek
hazine
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
brent petrolün varil fiyatı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0d/1100972485_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_76caacf7506a4c669df107f9c219f6c0.jpg
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel belirsizliklerin yüksek seyrettiği ve enerji fiyatlarında sert dalgalanmaların yaşandığı bir dönemden geçildiğini bildirerek, "Ekonomi yönetimi olarak gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri alıyoruz." ifadesini kullandı.Şimşek, NSosyal hesabından, küresel ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.'Şoklar kalıcı değil'Küresel belirsizliklerin yüksek seyrettiği ve enerji fiyatlarında sert dalgalanmaların yaşandığı bir dönemden geçildiğine dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/petrol-fiyatlari-uctu-gidiyor-brent-petrol-118-dolari-gordu-1104101954.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0d/1100972485_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_970eca7b4e0aadb89f92c56964b0d476.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
brent petrol, brent petrol fiyatları
brent petrol, brent petrol fiyatları

Bakan Şimşek petrol fiyatlarındaki sert düşüşü yorumladı: 'Fiyatlamalar geçici'

09:34 09.03.2026
© Doğukan Keskinkılıçmehmet şimşek
mehmet şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2026
© Doğukan Keskinkılıç
Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Küresel belirsizliklerin yüksek seyrettiği ve enerji fiyatlarında sert dalgalanmaların yaşandığı bir dönemden geçiyoruz." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel belirsizliklerin yüksek seyrettiği ve enerji fiyatlarında sert dalgalanmaların yaşandığı bir dönemden geçildiğini bildirerek, "Ekonomi yönetimi olarak gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri alıyoruz." ifadesini kullandı.
Şimşek, NSosyal hesabından, küresel ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

'Şoklar kalıcı değil'

Küresel belirsizliklerin yüksek seyrettiği ve enerji fiyatlarında sert dalgalanmaların yaşandığı bir dönemden geçildiğine dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:
"Geçmiş tecrübeler, bu tür şokların kalıcı olmadığını gösteriyor. Vadeli petrol piyasalarındaki fiyatlamalar da mevcut hareketin geçici olabileceğine işaret ediyor. Temelleri güçlü olan ekonomiler hızla dengelenme ve toparlanma kapasitesine sahiptir. Ekonomi yönetimi olarak gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri alıyoruz. Vatandaşlarımızın, yatırımcıların ve firmalarımızın bu süreci rasyonel şekilde değerlendirmesi önem arz ediyor."
Petrol üretimi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2026
EKONOMİ
Petrol fiyatları uçtu gidiyor: Brent petrol 118 doları gördü
06:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала