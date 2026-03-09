https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/bakan-simsek-petrol-fiyatlarindaki-sert-dususu-yorumladi-fiyatlamalar-gecici-1104105830.html
Bakan Şimşek petrol fiyatlarındaki sert düşüşü yorumladı: 'Fiyatlamalar geçici'
Bakan Şimşek petrol fiyatlarındaki sert düşüşü yorumladı: 'Fiyatlamalar geçici'
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Küresel belirsizliklerin yüksek seyrettiği ve enerji fiyatlarında sert dalgalanmaların yaşandığı bir dönemden... 09.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-09T09:34+0300
2026-03-09T09:34+0300
2026-03-09T09:34+0300
ekonomi̇
mehmet şimşek
hazine
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
brent petrolün varil fiyatı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0d/1100972485_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_76caacf7506a4c669df107f9c219f6c0.jpg
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel belirsizliklerin yüksek seyrettiği ve enerji fiyatlarında sert dalgalanmaların yaşandığı bir dönemden geçildiğini bildirerek, "Ekonomi yönetimi olarak gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri alıyoruz." ifadesini kullandı.Şimşek, NSosyal hesabından, küresel ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.'Şoklar kalıcı değil'Küresel belirsizliklerin yüksek seyrettiği ve enerji fiyatlarında sert dalgalanmaların yaşandığı bir dönemden geçildiğine dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/petrol-fiyatlari-uctu-gidiyor-brent-petrol-118-dolari-gordu-1104101954.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0d/1100972485_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_970eca7b4e0aadb89f92c56964b0d476.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
brent petrol, brent petrol fiyatları
brent petrol, brent petrol fiyatları
Bakan Şimşek petrol fiyatlarındaki sert düşüşü yorumladı: 'Fiyatlamalar geçici'
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Küresel belirsizliklerin yüksek seyrettiği ve enerji fiyatlarında sert dalgalanmaların yaşandığı bir dönemden geçiyoruz." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel belirsizliklerin yüksek seyrettiği ve enerji fiyatlarında sert dalgalanmaların yaşandığı bir dönemden geçildiğini bildirerek, "Ekonomi yönetimi olarak gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri alıyoruz." ifadesini kullandı.
Şimşek, NSosyal hesabından, küresel ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.
Küresel belirsizliklerin yüksek seyrettiği ve enerji fiyatlarında sert dalgalanmaların yaşandığı bir dönemden geçildiğine dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:
"Geçmiş tecrübeler, bu tür şokların kalıcı olmadığını gösteriyor. Vadeli petrol piyasalarındaki fiyatlamalar da mevcut hareketin geçici olabileceğine işaret ediyor. Temelleri güçlü olan ekonomiler hızla dengelenme ve toparlanma kapasitesine sahiptir. Ekonomi yönetimi olarak gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri alıyoruz. Vatandaşlarımızın, yatırımcıların ve firmalarımızın bu süreci rasyonel şekilde değerlendirmesi önem arz ediyor."