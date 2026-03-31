Marmara dahil 6 bölgede aralıklı yağış bekleniyor: İç ve batı kesimde sıcaklık 6 derece artacak
Bugünkü hava durumuna göre sıcaklıklar iç ve batı bölgelerinde 6 derece artacak. Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Manisa... 31.03.2026, Sputnik Türkiye
hava durumu
07:30 31.03.2026
Bugünkü hava durumuna göre sıcaklıklar iç ve batı bölgelerinde 6 derece artacak. Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Manisa, Antalya, Hatay, Ankara, Çankırı, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Mersin'in iç kesimlerinde yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 31 Mart hava durumu tahminlerine göre Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Manisa, Antalya, Hatay, Ankara, Çankırı, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Mersin'in iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının, yurdun güney, iç ve batı kesimlerinde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Çanakkale – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
Edirne – 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İstanbul – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
Kocaeli – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Afyonkarahisar – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu
Denizli – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu
İzmir – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Muğla – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya ve Hatay çevreleri ile Mersin'in iç kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Adana – 21°C – Parçalı ve çok bulutlu
Antalya – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
Hatay – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Mersin – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Ankara ve Çankırı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
Eskişehir – 16°C – Parçalı ve çok bulutlu
Konya – 16°C – Parçalı bulutlu
Nevşehir – 13°C – Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bolu – 15°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu
Düzce – 17°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinde ve gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
Kastamonu – 15°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Zonguldak – 13°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinde ve gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Amasya – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
Artvin – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu
Samsun – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu
Trabzon – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Erzurum – 9°C – Parçalı ve çok bulutlu
Kars – 8°C – Parçalı ve çok bulutlu
Malatya – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu
Van – 8°C – Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır – 16°C – Parçalı ve çok bulutlu
Gaziantep – 16°C – Parçalı ve çok bulutlu
Siirt – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
Şanlıurfa – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu
