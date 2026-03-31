Marmara dahil 6 bölgede aralıklı yağış bekleniyor: İç ve batı kesimde sıcaklık 6 derece artacak

Bugünkü hava durumuna göre sıcaklıklar iç ve batı bölgelerinde 6 derece artacak. Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Manisa... 31.03.2026, Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 31 Mart hava durumu tahminlerine göre Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Manisa, Antalya, Hatay, Ankara, Çankırı, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Mersin'in iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının, yurdun güney, iç ve batı kesimlerinde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.MARMARAParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Çanakkale – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlıEdirne – 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıİstanbul – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlıKocaeli – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlıEGEParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Afyonkarahisar – 15°C – Parçalı ve çok bulutluDenizli – 18°C – Parçalı ve çok bulutluİzmir – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıMuğla – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıAKDENİZParçalı ve çok bulutlu, Antalya ve Hatay çevreleri ile Mersin'in iç kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Adana – 21°C – Parçalı ve çok bulutluAntalya – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıHatay – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıMersin – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak yağışlıİÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Ankara ve Çankırı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Ankara – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıEskişehir – 16°C – Parçalı ve çok bulutluKonya – 16°C – Parçalı bulutluNevşehir – 13°C – Parçalı bulutluBATI KARADENİZÇok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Bolu – 15°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurluDüzce – 17°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinde ve gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıKastamonu – 15°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıZonguldak – 13°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinde ve gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.Amasya – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıArtvin – 13°C – Parçalı ve çok bulutluSamsun – 15°C – Parçalı ve çok bulutluTrabzon – 13°C – Parçalı ve çok bulutluDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.Erzurum – 9°C – Parçalı ve çok bulutluKars – 8°C – Parçalı ve çok bulutluMalatya – 14°C – Parçalı ve çok bulutluVan – 8°C – Parçalı ve çok bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Diyarbakır – 16°C – Parçalı ve çok bulutluGaziantep – 16°C – Parçalı ve çok bulutluSiirt – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıŞanlıurfa – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu

