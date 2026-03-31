İstanbul'u sağanak vurdu: Bazı ev ve iş yerlerini su bastı
İstanbul'da etkili olan sağanak, şehir genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Şişli, Sarıyer, Arnavutköy, Beykoz, Maltepe, Bahçelievler ve Gaziosmanpaşa'da cadde... 31.03.2026, Sputnik Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260330/ibbden-istanbullulara-kritik-uyari-zorunlu-olmadikca-trafige-cikmayin-1104616517.html
İstanbul’da etkili olan sağanak, şehir genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Şişli, Sarıyer, Arnavutköy, Beykoz, Maltepe, Bahçelievler ve Gaziosmanpaşa’da cadde ve sokaklar suyla kaplandı.
Mega kentte gün boyunca etkisini artıran sağanak bazı ilçelerde hayatı felç etti.
Sarıyer Kemerburgaz Yolu’nda suyla kaplanan yolda ilerlemekte zorlanan bir tır yol kenarına devrildi, bazı araçlar suda mahsur kaldı. Tuzla Aydınlı Yolu ve Çekmeköy Şile Otoyolu’nda da su birikintileri nedeniyle trafik aksadı. Arnavutköy'de ise Haraççı Mahallesi'nde bulunan bir evi su bastı.
Beykoz Tokatköy ve Bahçelievler’de toprak kaymaları yaşandı. Maltepe Gülsuyu’nda bir istinat duvarının çökmesi sonucu araçlara zarar geldi. Şişli Fulya’daki bazı iş yerleri ve M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı’nda da su baskınları yaşandı.