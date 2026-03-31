https://anlatilaninotesi.com.tr/20260331/kuveyt-dubai-limaninda-demirleyen-petrol-tankeri-hedef-alindi-1104629771.html
Kuveyt: Dubai Limanı'nda demirleyen petrol tankeri hedef alındı
Sputnik Türkiye
Kuveyt'e ait bir petrol tankerinin Dubai Limanı'nda İran tarafından hedef alındığı öne sürülürken, İHA saldırısı sonucu yangın çıktığı ve gemide maddi hasar...
dünya
ortadoğu
kuveyt
dubai limanı
i̇ran
kuveyt petrol kurumu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/0c/1049752030_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_1109a89aa37af95faf523a9fb9330ae8.jpg
Kuveyt’e ait ham petrol tankeri 'Salimi'nin, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai Limanı’nda demirli olduğu sırada İran tarafından doğrudan hedef alındığı iddia edildi. Kuveyt Petrol Kurumu’nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saldırının gemide yangına yol açtığı ve ciddi maddi hasar meydana getirdiği ifade edildi.Açıklamada, tanker saldırı sırasında tam yüklü olduğu ve bu nedenle petrol sızıntısı riski bulunduğuna dikkat çekildi. Ancak olayda mürettebattan hayatını kaybeden ya da yaralanan olmadığı vurgulandı.Öte yandan Dubai Hükümeti Medya Ofisi de yaptığı açıklamada, Kuveyt’e ait petrol tankerine insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiğini doğruladı.Yetkililer, gemide çıkan yangını söndürme çalışmalarının sürdüğünü, 24 kişilik mürettebatın tamamının güvende olduğunu ve durumlarının iyi olduğunu bildirdi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/0c/1049752030_125:0:773:486_1920x0_80_0_0_48d6f7af676297ec97fe38e99a4239fa.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
