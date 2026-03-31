Kuveyt: Dubai Limanı'nda demirleyen petrol tankeri hedef alındı
Kuveyt: Dubai Limanı'nda demirleyen petrol tankeri hedef alındı
Kuveyt’e ait bir petrol tankerinin Dubai Limanı’nda İran tarafından hedef alındığı öne sürülürken, İHA saldırısı sonucu yangın çıktığı ve gemide maddi hasar... 31.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-31T03:57+0300
2026-03-31T03:57+0300
Kuveyt’e ait ham petrol tankeri 'Salimi'nin, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai Limanı’nda demirli olduğu sırada İran tarafından doğrudan hedef alındığı iddia edildi. Kuveyt Petrol Kurumu’nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saldırının gemide yangına yol açtığı ve ciddi maddi hasar meydana getirdiği ifade edildi.Açıklamada, tanker saldırı sırasında tam yüklü olduğu ve bu nedenle petrol sızıntısı riski bulunduğuna dikkat çekildi. Ancak olayda mürettebattan hayatını kaybeden ya da yaralanan olmadığı vurgulandı.Öte yandan Dubai Hükümeti Medya Ofisi de yaptığı açıklamada, Kuveyt’e ait petrol tankerine insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiğini doğruladı.Yetkililer, gemide çıkan yangını söndürme çalışmalarının sürdüğünü, 24 kişilik mürettebatın tamamının güvende olduğunu ve durumlarının iyi olduğunu bildirdi.
ortadoğu, kuveyt, dubai limanı, i̇ran, kuveyt petrol kurumu
ortadoğu, kuveyt, dubai limanı, i̇ran, kuveyt petrol kurumu

Kuveyt: Dubai Limanı'nda demirleyen petrol tankeri hedef alındı

03:57 31.03.2026
Kuveyt’e ait bir petrol tankerinin Dubai Limanı’nda İran tarafından hedef alındığı öne sürülürken, İHA saldırısı sonucu yangın çıktığı ve gemide maddi hasar oluştuğu bildirildi.
Kuveyt’e ait ham petrol tankeri 'Salimi'nin, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai Limanı’nda demirli olduğu sırada İran tarafından doğrudan hedef alındığı iddia edildi.
Kuveyt Petrol Kurumu’nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saldırının gemide yangına yol açtığı ve ciddi maddi hasar meydana getirdiği ifade edildi.
Açıklamada, tanker saldırı sırasında tam yüklü olduğu ve bu nedenle petrol sızıntısı riski bulunduğuna dikkat çekildi. Ancak olayda mürettebattan hayatını kaybeden ya da yaralanan olmadığı vurgulandı.
Öte yandan Dubai Hükümeti Medya Ofisi de yaptığı açıklamada, Kuveyt’e ait petrol tankerine insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiğini doğruladı.
Yetkililer, gemide çıkan yangını söndürme çalışmalarının sürdüğünü, 24 kişilik mürettebatın tamamının güvende olduğunu ve durumlarının iyi olduğunu bildirdi.
