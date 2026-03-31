FED Başkanı Powell: ABD'nin borcu, ekonomisinden hızlı büyüyor, gidişat sürdürülemez halde

FED Başkanı Powell: ABD'nin borcu, ekonomisinden hızlı büyüyor, gidişat sürdürülemez halde

Sputnik Türkiye

Jerome Powell, ABD’nin ulusal borcunun ekonomiden daha hızlı büyüdüğünü belirterek mevcut gidişatın 'sürdürülemez' olduğunu söyledi. 31.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-31T01:58+0300

2026-03-31T01:58+0300

2026-03-31T01:58+0300

FED Başkanı Jerome Powell yaptığı açıklamada, ABD ulusal borcunun mevcut büyüme hızının ABD ekonomisinin büyüme hızından önemli ölçüde daha hızlı olduğunu söyledi.Harvard Üniversitesi'ndeki konuşmasında Powell, şu ifadeleri kullandı:Powell ayrıca, ABD'nin ulusal borcunu tamamen ödemesine gerek olmadığını, ancak dengeli bir bütçe oluşturmanın ve ekonomik büyüme oranlarının borçlanma oranlarını aşmasını sağlamanın önemli olduğunu, aksi takdirde kısa sürede önlem alınmazsa durumun kötüleşeceğini belirtti.Mart ayının başlarında, Hazine Bakanlığı'nın verileri, ABD hükümet borcunun ilk kez 39 trilyon doları aştığını gösterdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260331/devrim-muhafizlari-bae-ve-bahreyndeki-abd-komutanlarinin-gizli-mevzilerine-hava-saldirilari-1104628447.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

