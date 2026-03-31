Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260331/fed-baskani-powell-abdnin-borcu-ekonomisinden-hizli-buyuyor-gidisat-surdurulemez-halde-1104629051.html
FED Başkanı Powell: ABD'nin borcu, ekonomisinden hızlı büyüyor, gidişat sürdürülemez halde
Sputnik Türkiye
Jerome Powell, ABD'nin ulusal borcunun ekonomiden daha hızlı büyüdüğünü belirterek mevcut gidişatın 'sürdürülemez' olduğunu söyledi. 31.03.2026, Sputnik Türkiye
dünya
abd
jerome powell
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/19/1068735029_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_580a42e1aef4af0adc6df48a5ed9cb6e.jpg
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260331/devrim-muhafizlari-bae-ve-bahreyndeki-abd-komutanlarinin-gizli-mevzilerine-hava-saldirilari-1104628447.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/19/1068735029_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3cbdc8d0c8e8735d99518629f44b17bf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
01:58 31.03.2026
© AP Photo / Alex Brandon Jerome Powell
 Jerome Powell - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Abone ol
Jerome Powell, ABD’nin ulusal borcunun ekonomiden daha hızlı büyüdüğünü belirterek mevcut gidişatın 'sürdürülemez' olduğunu söyledi.
FED Başkanı Jerome Powell yaptığı açıklamada, ABD ulusal borcunun mevcut büyüme hızının ABD ekonomisinin büyüme hızından önemli ölçüde daha hızlı olduğunu söyledi.
Harvard Üniversitesi'ndeki konuşmasında Powell, şu ifadeleri kullandı:
Açık olan şu ki, borcumuz çok daha hızlı artıyor. Federal hükümet borcu ekonomimizden önemli ölçüde daha hızlı büyüyor ve bu oran yükseliyor. Ve biliyorsunuz, uzun vadede bu, sürdürülemezliğin tanımıdır
Powell ayrıca, ABD'nin ulusal borcunu tamamen ödemesine gerek olmadığını, ancak dengeli bir bütçe oluşturmanın ve ekonomik büyüme oranlarının borçlanma oranlarını aşmasını sağlamanın önemli olduğunu, aksi takdirde kısa sürede önlem alınmazsa durumun kötüleşeceğini belirtti.
Mart ayının başlarında, Hazine Bakanlığı'nın verileri, ABD hükümet borcunun ilk kez 39 trilyon doları aştığını gösterdi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2026
DÜNYA
Devrim Muhafızları: BAE ve Bahreyn'deki ABD komutanlarının gizli mevzilerine hava saldırıları düzenledi
00:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала