FED Başkanı Powell: ABD'nin borcu, ekonomisinden hızlı büyüyor, gidişat sürdürülemez halde
Sputnik Türkiye
Jerome Powell, ABD'nin ulusal borcunun ekonomiden daha hızlı büyüdüğünü belirterek mevcut gidişatın 'sürdürülemez' olduğunu söyledi. 31.03.2026, Sputnik Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260331/devrim-muhafizlari-bae-ve-bahreyndeki-abd-komutanlarinin-gizli-mevzilerine-hava-saldirilari-1104628447.html
FED Başkanı Jerome Powell yaptığı açıklamada, ABD ulusal borcunun mevcut büyüme hızının ABD ekonomisinin büyüme hızından önemli ölçüde daha hızlı olduğunu söyledi.
Harvard Üniversitesi'ndeki konuşmasında Powell, şu ifadeleri kullandı:
Açık olan şu ki, borcumuz çok daha hızlı artıyor. Federal hükümet borcu ekonomimizden önemli ölçüde daha hızlı büyüyor ve bu oran yükseliyor. Ve biliyorsunuz, uzun vadede bu, sürdürülemezliğin tanımıdır
Powell ayrıca, ABD'nin ulusal borcunu tamamen ödemesine gerek olmadığını, ancak dengeli bir bütçe oluşturmanın ve ekonomik büyüme oranlarının borçlanma oranlarını aşmasını sağlamanın önemli olduğunu, aksi takdirde kısa sürede önlem alınmazsa durumun kötüleşeceğini belirtti.
Mart ayının başlarında, Hazine Bakanlığı'nın verileri, ABD hükümet borcunun ilk kez 39 trilyon doları aştığını gösterdi.