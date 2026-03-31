Kremlin: AB, Ukrayna’ya saldırılar için hava sahasını açıyorsa tedbirimizi alırız
© Sputnik / Ramil Sitdikov
Kremlin Sözcüsü Peskov, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Ukrayna’ya terör eylemlerini yerine getirmesi için kendi hava sahalarını açtığı yönündeki bilginin doğrulanması durumunda Moskova’nın gereken tedbirleri alacağı uyarısında bulundu.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.
AB ülkelerinin Ukrayna’ya, Rusya’daki hedefleri vurması için kendi hava sahalarını kullandırdığı yönündeki iddiaları değerlendiren Peskov, şunu dedi:
Elbette, eğer bu gerçekse ve Rusya Federasyonu'na yönelik düşmanca terör faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için hava sahası sağlanıyorsa, bu durum bizi uygun sonuçlar çıkarmaya ve uygun önlemler almaya mecbur edecek. Burada asıl önemli olan, askeri yetkililerimizin durumu nasıl analiz ettiği. Onlar durumu dikkatle izleyip analiz ediyor ve uygun önerilerde bulunuyorlar. Bu öneriler daha sonra değerlendiriliyor.
Paskalya ateşkesi
Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’in her zaman olduğu gibi şimdi de ateşkes istediğine dikkat çeken Kremlin Sözcüsü, sözlerini şöyle sürdürdü:
Zelenskiy'in açıklamalarından okuduğumuz kadarıyla, Paskalya ateşkesi için net ifade edilmiş bir öneri görmedik. Her zaman olduğu gibi, herhangi bir tür ateşkesi, hatta Paskalya ateşkesini bile kabul etmeye hazır olduğunu ve bunu istediğini dile getirdi. Başkan Zelenskiy'in bahsettiği şey bu.
Peskov, Kiev rejiminin acilen bir ateşkese ihtiyaç duyduğunu, çünkü Rus ordusunun cephe boyunca ilerlemeye devam ettiğinin altını çizerek şunu ekledi:
Zelenskiy’in sorumluluk alması ve ateşkes değil, barışa doğru ilerleyebilmemiz için uygun kararı vermesi gerektiğini tekrar vurguluyoruz. Bu kararın bedeli daha sonra çok daha yüksek olur.
Peskov’un yaptığı açıklamalardan diğer öne çıkanlar:
Rus Deniz Kuvvetleri, ülkenin ulusal çıkarlarını koruma ve denizden savunma sağlama kapasitesine sahip;
Rus Deniz Kuvvetleri, dünya okyanusunun en tehlikeli bölgelerinde güvenliği sağlamak için Rus bayrağı altında seyreden gemilere refakat görevi yapıyor;
Batı, Rusya'nın çıkarları doğrultusunda faaliyet gösteren ticari gemilere karşı mücadelesini yoğunlaştırdı;
Avrupa Birliği, denizcilik alanında soygun yapmak amacıyla ‘gölge filo’ kavramını icat etti.