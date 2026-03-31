Almanya’nın kamu borcu 3 trilyon euro sınırına yaklaştı
Almanya’nın kamu borcu 3 trilyon euro sınırına yaklaştı
Almanya’nın kamu borcu 2025’te 2.84 trilyon euroya yükseldi. Borcun milli gelire oranı artarken, ülke AB’nin belirlediği sınırı aşmayı sürdürdü. 31.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-31T17:15+0300
2026-03-31T17:15+0300
Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), ülkenin toplam kamu borcuna ilişkin 2025 verilerini açıkladı. Buna göre, toplam borç geçen yıl 144 milyar euro artarak 2.84 trilyon euroya ulaştı.Bu gelişmeyle birlikte borcun Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) oranı yüzde 62.2’den 63.5’e yükseldi. Böylece Almanya, Avrupa Birliği (AB) Maastricht Kriterleri’nde öngörülen yüzde 60’lık tavanı üst üste altıncı kez aşmış oldu.Borç artışında en büyük pay federal hükümete ait oldu. Bütçe dışı fonlar dahil edildiğinde, federal hükümetin yükümlülükleri 107 milyar euro arttı. Bu rakamın, bir önceki yıl kaydedilen 36 milyar euroluk artışın yaklaşık üç katı olduğu belirtildi.Eyaletlerin borçları 19 milyar euro, belediyelerin borçları ise 25 milyar euroya yükseldi. Sosyal güvenlik fonlarının borçları da 3 milyar eurodan 7 milyar euroya çıkarak dikkat çekici bir artış gösterdi.119 milyar euro bütçe açığıÖte yandan Bundesbank, 119 milyar euroluk bütçe açığı ile 144 milyar euroluk borç artışı arasındaki farkın nedenine ilişkin değerlendirmede bulundu. Açıklamada, borçlanmanın bir kısmının doğrudan açığı kapatmak yerine finansal varlık oluşturmak amacıyla kullanıldığı aktarıldı.Ekonomistler, özellikle altyapı yatırımları ve savunma harcamaları için ayrılan ek bütçeler nedeniyle borç yükünün artmaya devam edeceğini belirtti. Buna göre borcun GSYH’ye oranının bu yıl yüzde 65’e, 2027’de ise yüzde 66.6’ya çıkması bekleniyor.
almanya, ab, bundesbank, almanya merkez bankası, borç

Almanya’nın kamu borcu 3 trilyon euro sınırına yaklaştı

17:15 31.03.2026
Almanya’nın kamu borcu 2025’te 2.84 trilyon euroya yükseldi. Borcun milli gelire oranı artarken, ülke AB’nin belirlediği sınırı aşmayı sürdürdü.
Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), ülkenin toplam kamu borcuna ilişkin 2025 verilerini açıkladı. Buna göre, toplam borç geçen yıl 144 milyar euro artarak 2.84 trilyon euroya ulaştı.
Bu gelişmeyle birlikte borcun Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) oranı yüzde 62.2’den 63.5’e yükseldi. Böylece Almanya, Avrupa Birliği (AB) Maastricht Kriterleri’nde öngörülen yüzde 60’lık tavanı üst üste altıncı kez aşmış oldu.
Borç artışında en büyük pay federal hükümete ait oldu. Bütçe dışı fonlar dahil edildiğinde, federal hükümetin yükümlülükleri 107 milyar euro arttı. Bu rakamın, bir önceki yıl kaydedilen 36 milyar euroluk artışın yaklaşık üç katı olduğu belirtildi.
Eyaletlerin borçları 19 milyar euro, belediyelerin borçları ise 25 milyar euroya yükseldi. Sosyal güvenlik fonlarının borçları da 3 milyar eurodan 7 milyar euroya çıkarak dikkat çekici bir artış gösterdi.

119 milyar euro bütçe açığı

Öte yandan Bundesbank, 119 milyar euroluk bütçe açığı ile 144 milyar euroluk borç artışı arasındaki farkın nedenine ilişkin değerlendirmede bulundu. Açıklamada, borçlanmanın bir kısmının doğrudan açığı kapatmak yerine finansal varlık oluşturmak amacıyla kullanıldığı aktarıldı.
Ekonomistler, özellikle altyapı yatırımları ve savunma harcamaları için ayrılan ek bütçeler nedeniyle borç yükünün artmaya devam edeceğini belirtti. Buna göre borcun GSYH’ye oranının bu yıl yüzde 65’e, 2027’de ise yüzde 66.6’ya çıkması bekleniyor.
