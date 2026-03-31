İtalya’daki müzede 3 dakikada milyonluk soygun: 3 ünlü ressamın tabloları çalındı

İtalya'nın Parma kenti yakınlarındaki Magnani Rocca Vakfı'ndan üç ünlü ressama ait eserler, yalnızca 3 dakika süren planlı bir soygunla çalındı. Polis, olayın... 31.03.2026, Sputnik Türkiye

İtalya’nın kuzeyinde bulunan bir müzede, ünlü ressamlar Pierre-Auguste Renoir, Paul Cézanne ve Henri Matisse’e ait üç değerli eser, yalnızca 3 dakika süren bir operasyonla çalındı.Çalınan eserler arasında Renoir’ın 1917 tarihli “Les Poissons”, Cézanne’ın 1890 tarihli “Tasse et plat de cerises” ve Matisse’in 1922 tarihli “Odalisque sur la terrasse” adlı çalışmaları yer alıyor. Eserler, Parma kenti yakınlarındaki Magnani Rocca Vakfı’nda sergileniyordu.Nasıl gerçekleşti?Parma'daki sanat suçlarıyla mücadele uzman Carabinieri birimi ve Bologna Kültürel Mirası Koruma Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, dört maskeli şüpheli 22-23 Mart gecesi müzenin birinci katındaki kapıyı zorlayarak içeri girdi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin alarm sisteminin devreye girmesine rağmen tabloları alarak villanın bahçesinden kaçtıkları görülüyor.Yetkililer, şüphelileri yakalayabilmek amacıyla soygunun bir süre kamuoyundan gizlendiğini belirtti. Olayla ilgili henüz herhangi bir gözaltı yapılmazken, müze normal ziyaret saatlerinde açık kalmaya devam ediyor.Vakıf avukatının yaptığı açıklamada, soygunun “planlı ve organize” olduğu vurgulanırken, hırsızların Paris’teki Louvre Müzesi’ne yönelik önceki bir hırsızlıktan etkilenmiş olabileceği ifade edildi.Öte yandan vakfın güvenlik sistemlerinin, otomatik kilitlenen kapılar ve alarmlar dahil, soygunun tamamen başarıya ulaşmasını engellediği belirtildi.İtalya’nın Carabinieri biriminin her yıl dünya genelinde çalınan yaklaşık 100 bin eseri takip ederek geri kazandırdığı da aktarıldı.Louvre soygunu88 milyon euro değerindeki soygun, 19 Ekim’de Seine Nehri’ne yakın Apollo Galerisi’nde gerçekleşmişti. Şüphelilerin, çalıntı bir araç üzerine monte edilmiş mekanik platformla balkona ulaştığı, ardından elektrikli aletlerle pencereyi kestikleri bildirildi.Hırsızların müzede dört dakikadan kısa süre kaldığı, güvenlik görevlilerini tehdit ettikten sonra iki scooterla kaçtığı açıklandı. Olayla bağlantılı dört şüpheli gözaltına alınırken, soygunun organizatörü olduğu düşünülen kişinin henüz yakalanamadığı belirtildi. Çalınan yedi mücevher parçası ise hala bulunamadı.

