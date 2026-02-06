https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/louvre-soygunu-sirasinda-hasar-goren-imparatorice-taci-ilk-kez-goruntulendi-1103311050.html

Louvre soygunu sırasında hasar gören imparatoriçe tacı ilk kez görüntülendi

Fransa'daki ünlü Louvre Müzesi'nde geçen yıl meydana gelen soygun sırasında zarar gören Fransa İmparatoriçesi Eugenie'e ait tacın durumu ilk kez paylaşıldı...

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan dünyanın en ünlü müzelerinden biri olan Louvre Müzesi, geçen yıl düzenlenen büyük soygun sırasında zarar gören Fransa İmparatoriçesi Eugenie’e ait tacın büyük ölçüde korunmuş halde olduğunu ve tamamen restore edilebileceğini açıklayarak ilk fotoğraflarını paylaştı.Müze yönetimi, soygundan bu yana ilk kez tacın fotoğraflarını kamuoyuyla paylaştı. Görüntülerde, elmas ve zümrütlerle süslü başlığın ciddi şekilde ezildiği, ancak ana yapısının bozulmadığı görüldü.Yetkililere göre, hırsızlar vitrin camını kestikten sonra tacı dar bir açıklıktan çıkarmaya çalışırken esere zarar verdi. Kaçış sırasında yere düşen taç, içe doğru bükülerek deforme oldu. Louvre’dan yapılan açıklamada, 19. yüzyıla ait eserin “neredeyse bütünlüğünü koruduğu” ve yeniden inşa gerektirmeden eski haline getirilebileceği belirtildi.Taç üzerinde bulunan sekiz altın kartaldan birinin kayıp olduğu, buna karşın 56 zümrüdün ve 1.354 elmastan büyük bölümünün korunduğu açıklandı. Yalnızca 10 elmasın eksik olduğu ifade edildi.Louvre soygunu88 milyon euro değerindeki soygun, 19 Ekim’de Seine Nehri’ne yakın Apollo Galerisi’nde gerçekleşti. Şüphelilerin, çalıntı bir araç üzerine monte edilmiş mekanik platformla balkona ulaştığı, ardından elektrikli aletlerle pencereyi kestikleri bildirildi. Hırsızların müzede dört dakikadan kısa süre kaldığı, güvenlik görevlilerini tehdit ettikten sonra iki scooterla kaçtığı açıklandı. Olayla bağlantılı dört şüpheli gözaltına alınırken, soygunun organizatörü olduğu düşünülen kişinin henüz yakalanamadığı belirtildi. Çalınan yedi mücevher parçası ise hala bulunamadı.

