https://anlatilaninotesi.com.tr/20260330/ibbden-istanbullulara-kritik-uyari-zorunlu-olmadikca-trafige-cikmayin-1104616517.html
İBB'den İstanbullulara kritik uyarı: Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın
Sputnik Türkiye
İBB, İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle 'zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın' uyarısında bulundu. 30.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-30T14:05+0300
türki̇ye
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
akom
sağanak
sağanak yağış uyarısı
sağanak yağış
trafik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1e/1104616205_0:58:894:561_1920x0_80_0_0_a3eedbd431913a4641bda615d48d98de.jpg
İstanbul'da sağanak yağış etkisini gösterirken yetkililerden de uyarı geldi. Şehirde metrekareye 93 kilograma kadar yağış düştüğü belirtilirken 'zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın' uyarısı yapıldı. Metrekareye 93 kilo yağış düştüAKOM yetkilileriyle sahadaki durumu değerlendiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan, İstanbullulara çağrıda bulundu. Cuma gecesinden itibaren şehirde etkili olan yağışlarda metrekareye 54 ila 93 kilogram arasında yağış düştüğünü belirten Aslan, oluşabilecek su baskını, ağaç devrilmesi gibi afet durumlarına karşı İBB'nin bütün birimlerinin teyakkuzda olduğunu duyurdu. Aslan, "İstanbul’un her noktasındaki ihbarlara anında müdahale ediyoruz. İl genelinde tam 6 bin 903 personelimiz ve 2 bin 505 araç ve iş makinemiz sahada aktif görev yapıyor. Göllenmelerden altyapı sorunlarına kadar her olaya hızlı ve koordineli bir şekilde müdahale ediyoruz."Trafiğe çıkmayın uyarısı yaptıİstanbul'daki sürücülere de seslenen Aslan, "Zorunlu olmadıkça şahsi araçlarınızla trafiğe çıkmaktan kaçının. Özellikle su birikintisi ve kaygan zemin oluşabilecek riskli bölgelerde azami dikkat gösterin. Yanıltıcı bilgilere itibar etmeyin, sadece resmî uyarı ve duyuruları takip edin" dedi.
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1e/1104616205_35:0:859:618_1920x0_80_0_0_0576e666207e1d98f32deff051385d92.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
