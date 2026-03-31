İslam Memiş: Tarım emtialarına yatırım yaptınız mı?
"2026 genel emtia ve piyasa etkilerini ise şöyle sıralayabiliriz;
Enerji ve metaller.
Brent petrol, savaş riskiyle yükseliş eğilimi gösterirken, değerli metaller (altın, gümüş) zaman zaman kâr satışlarıyla gerilemektedir.
Tedarik zinciri riskleri.
DTÖ, savaşın küresel ticareti tehdit ettiği konusunda uyarılarda bulunuyor.
Faiz kıskacı.
Fed’in enflasyon tahminlerini yükseltmesi ve sıkı para politikasının devam etmesi, emtia fiyatları üzerinde baskı oluşturmaktadır. 2026 yılında tarım emtiaları, jeopolitik gerilimlerin yönüne ve enerji maliyetlerinin seyrine bağlı olarak yüksek volatilite (oynaklık) göstermeye adaydır.
Peki tarım emtiaları neleri kapsıyor?
Tarım emtiaları buğday, mısır, pamuk, kahve, kakao, soya ve şeker gibi tarım sektöründe yetiştirilen ve küresel borsalarda ticareti yapılan temel ham madde ürünleridir. Tarım emtiaları, borsalarda da işlem görmektedir. Yani, Borsa İstanbul’da nasıl hisse senedi alıp alım-satım yapıp para kazanıyorsanız, tarım emtialarına da yatırım yapıp alım-satım yaparak para kazanabiliyorsunuz."