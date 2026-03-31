https://anlatilaninotesi.com.tr/20260331/islam-memis-tarim-emtialarina-yatirim-yaptiniz-mi-1104631361.html

İslam Memiş: Tarım emtialarına yatırım yaptınız mı?

Orta Doğu'daki savaş enerji ve altın fiyatlarını dalgalandırırken piyasalar uzmanı İslam Memiş, bugünkü köşesinde tarım emtialarını değerlendirdi. 31.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-31T08:32+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1f/1104631487_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9818bacaaed9fc5eb6157dd34a705e6b.png

"Tarım emtialarına yatırım yaptınız mı?" başlıklı köşe yazısında İslam Memiş, "2026 yılının başı itibarıyla küresel piyasalarda jeopolitik çatışmaların (savaşların) etkisiyle emtia piyasalarında belirgin bir ayrışma ve yüksek volatilite dikkat çekiyor" ifadelerini kullandı. İslam Memiş, Hürriyet gazetesindeki bugünkü yazısında şunları kaydetti:"Özellikle Ortadoğu’daki gelişmeler, Hürmüz Boğazı’nın kapalı olması, savaşın şiddetini artırması gibi nedenler, enerji fiyatlarını yukarı çekerken tarım emtialarında karışık ve yukarı yönlü riskler barındırıyor.""2026, tarım piyasalarında son üç yıldır devam eden düşüş trendinin ardından toparlanma ve yukarı yönlü sinyallerin geldiği bir yıl olarak değerlendirilmektedir.""TÜRİB (Türkiye Ürün İhtisas Borsası) üzerinden ELÜS (Elektronik Ürün Senedi) alarak tarım emtiası yatırımı yapmak, fiziki ürün depolama zorunluluğu olmadan buğday, mısır, arpa gibi tarım ürünlerine yatırım yapma imkânı sağlar.""Özetle 2026; özellikle enerji krizi ve savaş nedeniyle tarım emtialarının çok konuşulacağı bir yıl olabilir. Ondan sebep borsada sadece hisse senedi değil tarım emtia borsalarından da gelir elde edilebildiğini unutmamak gerek."

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

