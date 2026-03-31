İslam Memiş: Tarım emtialarına yatırım yaptınız mı?
İslam Memiş: Tarım emtialarına yatırım yaptınız mı?
Orta Doğu'daki savaş enerji ve altın fiyatlarını dalgalandırırken piyasalar uzmanı İslam Memiş, bugünkü köşesinde tarım emtialarını değerlendirdi. 31.03.2026, Sputnik Türkiye
08:30 31.03.2026 (güncellendi: 08:32 31.03.2026)
Orta Doğu'daki savaş enerji ve altın fiyatlarını dalgalandırırken piyasalar uzmanı İslam Memiş, bugünkü köşesinde tarım emtialarını değerlendirdi.
"Tarım emtialarına yatırım yaptınız mı?" başlıklı köşe yazısında İslam Memiş, "2026 yılının başı itibarıyla küresel piyasalarda jeopolitik çatışmaların (savaşların) etkisiyle emtia piyasalarında belirgin bir ayrışma ve yüksek volatilite dikkat çekiyor" ifadelerini kullandı.
İslam Memiş, Hürriyet gazetesindeki bugünkü yazısında şunları kaydetti:
"Özellikle Ortadoğu’daki gelişmeler, Hürmüz Boğazı’nın kapalı olması, savaşın şiddetini artırması gibi nedenler, enerji fiyatlarını yukarı çekerken tarım emtialarında karışık ve yukarı yönlü riskler barındırıyor."
"2026, tarım piyasalarında son üç yıldır devam eden düşüş trendinin ardından toparlanma ve yukarı yönlü sinyallerin geldiği bir yıl olarak değerlendirilmektedir."

"2026 genel emtia ve piyasa etkilerini ise şöyle sıralayabiliriz;

Enerji ve metaller.

Brent petrol, savaş riskiyle yükseliş eğilimi gösterirken, değerli metaller (altın, gümüş) zaman zaman kâr satışlarıyla gerilemektedir.

Tedarik zinciri riskleri.

DTÖ, savaşın küresel ticareti tehdit ettiği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Faiz kıskacı.

Fed’in enflasyon tahminlerini yükseltmesi ve sıkı para politikasının devam etmesi, emtia fiyatları üzerinde baskı oluşturmaktadır. 2026 yılında tarım emtiaları, jeopolitik gerilimlerin yönüne ve enerji maliyetlerinin seyrine bağlı olarak yüksek volatilite (oynaklık) göstermeye adaydır.

Peki tarım emtiaları neleri kapsıyor?

Tarım emtiaları buğday, mısır, pamuk, kahve, kakao, soya ve şeker gibi tarım sektöründe yetiştirilen ve küresel borsalarda ticareti yapılan temel ham madde ürünleridir. Tarım emtiaları, borsalarda da işlem görmektedir. Yani, Borsa İstanbul’da nasıl hisse senedi alıp alım-satım yapıp para kazanıyorsanız, tarım emtialarına da yatırım yapıp alım-satım yaparak para kazanabiliyorsunuz."

"TÜRİB (Türkiye Ürün İhtisas Borsası) üzerinden ELÜS (Elektronik Ürün Senedi) alarak tarım emtiası yatırımı yapmak, fiziki ürün depolama zorunluluğu olmadan buğday, mısır, arpa gibi tarım ürünlerine yatırım yapma imkânı sağlar."
"Özetle 2026; özellikle enerji krizi ve savaş nedeniyle tarım emtialarının çok konuşulacağı bir yıl olabilir. Ondan sebep borsada sadece hisse senedi değil tarım emtia borsalarından da gelir elde edilebildiğini unutmamak gerek."
