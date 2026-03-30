https://anlatilaninotesi.com.tr/20260330/altin-alacaklara-kolaylik-geliyor-yeni-uygulamayla-birlikte-altin-fiyatlari-konuma-gore-1104607117.html

Altın alacaklara kolaylık geliyor: Yeni uygulamayla birlikte altın fiyatları konuma göre sorgulanabilecek

Sputnik Türkiye

Sektörde uzman ekiplerle uzun zamandır çeşitli testlerle altyapı çalışmaları yürütülerek hayata geçirilen Zerger App, İKO'nun hizmetlerini kuyumcuların cep... 30.03.2026, Sputnik Türkiye

ekonomi̇

altın

mali

mardin

kapalıçarşı

i̇stanbul kuyumcular odası (i̇ko)

mustafa atayık

merkez yürütme kurulu (myk)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/08/1095232543_96:0:864:432_1920x0_80_0_0_a8232c0b2c06cfb636d612a3d49e0c62.jpg

Altın alacaklara kolaylık geliyor. Geliştirilen yeni uygulamayla birlikte altın fiyatları konuma göre sorgulanabilecek.Altın uygulaması: Zerger AppZerger App’te haritadaki konumla İstanbul Kuyumcular Odası'na üye olan kuyumcularda altın alış-satış rakamları görülebilirken, İKO Güvence Etiketi, GLT Sorgu, MYK-Ustalık Belgesi, Rehber ve Yakındaki Kuyumcular sekmeleriyle aynı platformda birçok hizmet de bir arada kullanılabiliyor.İKO Başkanı Mustafa Atayık, İKO'nun hayata geçirdiği Zerger App ile esnafın, kuyumcuların ve vatandaşların ulaşabileceği ticari, mali kurallarla ilgili bilgilerin hepsinin bir platformda toplandığını söyledi.Zerger App'in kuyum sektörüne yönelik gerçekleştirilen düzenlemeler ile kuyumcuların mali yükümlülükler, mali suçları sorgulamaları gibi konularda yardımcı olduğuna dikkati çeken Atayık, "İKO Güvence Etiketi de bu uygulamada var. Altın fiyatları yükselince suistimaller oluyor. Kuyumcu olmayan kişiler vatandaşlarımıza yönelik aldatıcı satışlar yapıyor. İKO Güvence Etiketi gerçekten çok önemli vazifeler yapıyor." diye konuştu.Atayık, söz konusu Güvence Etiketi'nin özellikle e-ticarette büyük önem taşıdığını ve vatandaşların internet üzerindeki altın alımlarında ilgili firmadan İKO Güvence Etiketi'ni talep etmeleri gerektiğini vurguladı."Vatandaşlarımız bölge bölge hangi kuyumcuda altın fiyatları ne kadar görebilir"Atayık, uygulama ile uluslararası geçerliliği olan Türkiye Gemoloji Laboratuvarı'nın (GLT) sektöre önemli katkılarda bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:Fiyatların haritadaki konumla farklılık gösterebildiğini dile getiren Atayık, "Uygulamayı şimdi burada açarsanız Kapalıçarşı'nın fiyatlarını gösterecek. Biz her bölgeye yetkiler veriyoruz. O bölgenin yetkili temsilcisi fiyatları kendi bölgesine göre ayarlıyor. Fiyatlar şehir şehir, ilçe ilçe bile değişir." diye konuştu.Uygulama, kuyumculuk sektöründe iş arayanlar ve iş vermek isteyenlere de kapı aralıyorİKO Başkanı Atayık, uygulamanın içinde dijital satışlar için e-fatura hizmeti de bulunduğunu ifade ederek, gelecek yıl bütün işletmelerin e-faturaya geçebileceğini ve söz konusu bu hizmetin de bundan dolayı önemli olduğunu dile getirdi.Uygulama ile İKO'ya üye olan kuyumcuların, mağazaların harita üzerinden takip edilebileceğini aktaran Atayık, "Örneğin kuyumculuk sektöründe iş arayanlar, iş vermek isteyenler, kiralık veya satılık işyeri gibi konuların hepsi bir arada Zerger App'te mevcut." ifadelerini kullandı.Atayık, vatandaşların televizyonda gördüğü altın fiyatları ile kuyumcudaki fiyat farklılığının nedenine ilişkin, şunları anlattı:Konuşmasının ardından Atayık, Zerger App ile yapılan sorgulamaları, fiyat takibi gibi hizmetleri Kapalıçarşı'da bir kuyumcuda uygulamalı olarak gösterdi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

