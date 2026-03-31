https://anlatilaninotesi.com.tr/20260331/iran-devrim-muhafizlari-abdli-teknoloji-devlerini-terorist-hedef-ilan-etti-1104655261.html

İran Devrim Muhafızları, ABD’li teknoloji devlerini ‘terörist hedef’ ilan etti

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’nin bilgi ve iletişim teknolojileri (ICT) ile yapay zeka (AI) alanındaki önde gelen şirketlerini, “terör saldırılarının... 31.03.2026, Sputnik Türkiye

dünya

i̇ran

i̇ran devrim muhafızları

abd

yapay zeka

oracle

meta

intel

microsoft

apple

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/16/1061522086_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cac53fb8d8991d6f7421149750436d10.jpg

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Cisco, HP, Intel, Oracle, Microsoft, Apple, Google, Meta, IBM, Nvidia, JPMorgan, Tesla, GE ve Boeing’in de aralarında bulunduğu 18 ABD merkezli şirketi “terörist casusluk şirketleri ve meşru hedefler” ilan ederek, Orta Doğu’daki ofis ve tesislere 1 Nisan’dan itibaren saldırı düzenlenebileceği uyarısında bulundu; çalışanlara derhal iş yerlerini terk etme, bölge halkına ise 1 kilometre çapındaki alanlardan tahliye olma çağrısı yaptı.İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan yapılan açıklamada, “ABD'nin bilgi ve iletişim teknolojileri ile yapay zeka şirketleri, terörist saldırılar için hedef belirleme ve izleme konusunda kilit bir unsur olduğundan, bu terörist operasyona karşılık olarak, bu tür faaliyetlerde yer alan kilit kurumlar artık meşru hedeflerimiz olarak kabul edilecektir” ifadelerine yer verildi.Açıklamada, “terörist casusluk şirketleri ve meşru hedefler” olarak ilan edilen 18 şirket arasında şunlar sayıldı: Sisco, HP, Intel, Oracle, Microsoft, Apple, Google, Meta, IBM, DEL, Plantier, Nvidia, GP. Morgan, Tesla, GE, Spire Solution, G42, Boeing.İslam Cumhuriyeti’ne yönelik saldırganlığın sürmesi halinde, söz konusu şirketlerin bölgedeki tesislerine yönelik saldırıların 1 Nisan'da yerel saatle 20.00’de (TSİ 19.30) başlayabileceği ifade edildi.Orta Doğu’daki tüm ofis ve üretim tesislerinde görev yapan çalışanlara, belirtilen zamandan önce iş yerlerini terk etmeleri çağrısı yapılarak, bu şirketlerin bölge ülkelerindeki ofislerinin çevresinde 1 kilometrelik yarıçap içinde yaşayan sivil halka, olası saldırı riskine karşı derhal bölgeden tahliye olmaları uyarısında bulunuldu.Bu uyarının “İran’a yönelik terör niteliğindeki saldırıların devam etmesi halinde” hayata geçirileceği belirtilerek, söz konusu şirketler ABD’nin bölgedeki askeri ve istihbarat operasyonlarıyla doğrudan bağlantılı olmakla suçlandı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

