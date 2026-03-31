İçişleri Bakanlığı'ndan 6 il için 'sarı kodlu' uyarı

İçişleri Bakanlığı'ndan 6 il için 'sarı kodlu' uyarı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanlığı, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Manisa ile Denizli için yarın sarı kodlu uyarıda bulundu.

2026-03-31T21:27+0300

2026-03-31T21:27+0300

2026-03-31T21:28+0300

İçişleri Bakanlığı, 1 Nisan Çarşamba günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgiler doğrultusunda sarı kodla işaretlenen illeri sosyal medyadan paylaştı.Türkiye haritası üzerinden yapılan bilgilendirmede yarın batı bölgelerde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın İzmir, Aydın, Muğla çevreleri ile Antalya ve Manisa'nın batı, Denizli'nin güney ilçelerinde yerel kuvvetli olacağı belirtildi.Vatandaşlardan sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ile çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almaları istendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260331/turk-is-mart-ayi-aclik-ve-yoksulluk-sinirini-duyurdu-1104654273.html

türki̇ye

aydın

i̇zmir

muğla

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇çişleri bakanlığı, meteoroloji genel müdürlüğü, aydın, i̇zmir, muğla, sarı kod