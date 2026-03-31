İBB davasında savcı mütaalasını açıkladı: 7 isim hakkında tahliye talep etti
İBB yolsuzluk davasında savcı mütaalasını açıkladı. Yedi sanık hakkında tahliye talep etti. 31.03.2026, Sputnik Türkiye
İBB davasında savcı mütaalasını açıkladı: 7 isim hakkında tahliye talep etti

13:01 31.03.2026 (güncellendi: 13:06 31.03.2026)
İBB yolsuzluk davasında savcı mütaalasını açıkladı. Yedi sanık hakkında tahliye talep etti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk davasında savcı mütaalasını açıkladı. Savcı, aralarında eski İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'nın da bulunduğu 7 sanık için tahliye talep etti.
İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Emrah Resul Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB Başkanı Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu'nun kayınbiraderi Cevat Kaya ve İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıklar katıldı.

7 kişi için tahliye talep edildi

Öte yandan davada perşembe günü yapılacak tutukluluk incelemesi öncesinde duruşma savcısı ara mütalaasını verdi. Savcı, sanıklardan eski İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Ağaç A.Ş. Satın Alma Şefi tutuklu sanık Fatih Yağcı, iş insanları Ali Üner ile Evren Şirolu, taşımacılık işiyle uğraşan Ebubekir Akın, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat’ın şoförü Sırrı Küçük ve İSPER AŞ personeli Davut Bildik'in tahliyesini istedi. Diğer sanıkların tutukluluk halinin devam etmesini talep etti.
