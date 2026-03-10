https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/imamoglu-davasindaki-durusma-goruntulerini-paylasanlara-sorusturma-1104153000.html

İmamoğlu davasındaki duruşma görüntülerini paylaşanlara soruşturma

İmamoğlu davasındaki duruşma görüntülerini paylaşanlara soruşturma

Sputnik Türkiye

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasının duruşmasına ait görüntüleri kayda alarak sosyal medya hesaplarında paylaşan... 10.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-10T18:14+0300

2026-03-10T18:14+0300

2026-03-10T18:14+0300

türki̇ye

bakırköy cumhuriyet başsavcılığı

i̇stanbul

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

ekrem i̇mamoğlu

ekrem i̇mamoğlu gözaltı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101549/90/1015499069_3:0:1023:574_1920x0_80_0_0_166c52bc2acad4a21d39906c2c3e471b.jpg

Marmara Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesindeki 1 No’lu duruşma salonunda yapılan duruşmalar sırasında çekilen görüntülerin sosyal medya üzerinden paylaşıldığı tespit edildi.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, kovuşturma aşamasında ses veya görüntülerin yetkisiz şekilde kaydedilmesi ve paylaşılmasının suç olduğu vurgulanarak, bu eylemleri gerçekleştiren kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 286. maddesi kapsamında resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.Soruşturma kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne, olaya ilişkin fiil ve faillerin tespit edilmesi için talimat verildiği kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/ibb-yolsuzluk-davasinda-ikinci-gun-ekrem-imamoglu-ilk-kez-kursude-1104147375.html

türki̇ye

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bakırköy cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ekrem i̇mamoğlu, ekrem i̇mamoğlu gözaltı