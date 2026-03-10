Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
İmamoğlu davasındaki duruşma görüntülerini paylaşanlara soruşturma
İmamoğlu davasındaki duruşma görüntülerini paylaşanlara soruşturma
türki̇ye
bakırköy cumhuriyet başsavcılığı
i̇stanbul
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
ekrem i̇mamoğlu
ekrem i̇mamoğlu gözaltı
Marmara Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesindeki 1 No’lu duruşma salonunda yapılan duruşmalar sırasında çekilen görüntülerin sosyal medya üzerinden paylaşıldığı tespit edildi.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, kovuşturma aşamasında ses veya görüntülerin yetkisiz şekilde kaydedilmesi ve paylaşılmasının suç olduğu vurgulanarak, bu eylemleri gerçekleştiren kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 286. maddesi kapsamında resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.Soruşturma kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne, olaya ilişkin fiil ve faillerin tespit edilmesi için talimat verildiği kaydedildi.
türki̇ye
i̇stanbul
18:14 10.03.2026
© AA / ArşivSilivri Cezaevi
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasının duruşmasına ait görüntüleri kayda alarak sosyal medya hesaplarında paylaşan kişiler hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Marmara Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesindeki 1 No’lu duruşma salonunda yapılan duruşmalar sırasında çekilen görüntülerin sosyal medya üzerinden paylaşıldığı tespit edildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, kovuşturma aşamasında ses veya görüntülerin yetkisiz şekilde kaydedilmesi ve paylaşılmasının suç olduğu vurgulanarak, bu eylemleri gerçekleştiren kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 286. maddesi kapsamında resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Soruşturma kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne, olaya ilişkin fiil ve faillerin tespit edilmesi için talimat verildiği kaydedildi.
