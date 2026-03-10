https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/imamoglu-davasindaki-durusma-goruntulerini-paylasanlara-sorusturma-1104153000.html
İmamoğlu davasındaki duruşma görüntülerini paylaşanlara soruşturma
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasının duruşmasına ait görüntüleri kayda alarak sosyal medya hesaplarında paylaşan... 10.03.2026, Sputnik Türkiye
Marmara Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesindeki 1 No’lu duruşma salonunda yapılan duruşmalar sırasında çekilen görüntülerin sosyal medya üzerinden paylaşıldığı tespit edildi.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, kovuşturma aşamasında ses veya görüntülerin yetkisiz şekilde kaydedilmesi ve paylaşılmasının suç olduğu vurgulanarak, bu eylemleri gerçekleştiren kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 286. maddesi kapsamında resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.Soruşturma kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne, olaya ilişkin fiil ve faillerin tespit edilmesi için talimat verildiği kaydedildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasının duruşmasına ait görüntüleri kayda alarak sosyal medya hesaplarında paylaşan kişiler hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.
