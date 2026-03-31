Hürmüz Boğazı için üç senaryo
Sputnik Türkiye
İki tanesi askeri, biri diplomatik olmak üzere Arap basını, Hürmüz Boğazı’nın geleceğiyle ilgili üç senaryo yazdı. Detaylar haberde...
2026-03-31T15:39+0300
28 Şubat’ta savaşın başlamasıyla İran Devrim Muhafızları Ordusu, boğazdan gemi geçişini fiilen engelledi. O tarihten bu yana Hürmüz hakkında karşılıklı çeşitli açıklamalar yapıldı, İran, kendileriyle iletişim alan bazı ülkelere ait gemilerin küçük bir oranının geçişine izin verdi.
Katar merkezli Al Jazeera’de
yer alan bir analizde bundan sonra ne olabileceğiyle ilgili üç senaryo sıralandı: Bölgesel askeri harekat, ortak uluslararası operasyon ve aşamalı müzakereler.
Birinci senaryo: Tek taraflı askeri operasyon
Bu senaryo, Körfez İşbirliği Konseyi üyeleri ve Ürdün başta olmak üzere bölgesel devletlerden oluşan bir koalisyonun, ABD'nin doğrudan operasyonel müdahalesi olmaksızın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak için bağımsız askeri operasyonlar yürütmesini öngörüyor.
Önce diplomatik yollar denenmeden bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda, Pakistan'ın arabuluculuk kanalı muhtemelen çökeceği ve kalan birkaç kriz yönetimi mekanizmasından biri ortadan kalkacağı belirtiliyor.
İkinci senaryo: ABD operasyonuna bölgesel destek
İkinci bir senaryo, ise Arap basınına göre, bölgesel devletlerin, ABD'nin tam operasyonel liderliğinde, seyrüsefer serbestliğini yeniden sağlamak için koordineli bir zorlayıcı askeri harekatta ABD ile resmen ittifak kurmasını öngörüyor.
Bu senaryoda körfez ülkeleri, ABD ordusunun üslerini kullanmasına izin verecek ve siyasi destek ve ek askeri varlıklar sağlayacak. Buna isim belirtilmeden diğer devletlerin de katılabileceği düşünülüyor.
Üçüncü senaryo: Boğazın uzun süre kapalı kalması
Al Jazeera’ya göre ‘üçüncü ve analitik olarak en akla yatkın kısa vadeli senaryo, İran'ın boğaz üzerindeki kontrolünü sürdürürken, ABD ile müzakerelerde sürekli kapanma tehdidini bir kaldıraç olarak kullanmasını öngörüyor.'