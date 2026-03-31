Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
Hazine ve Maliye Bakanlığı borç stoku verilerini açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanlığı borç stoku verilerini açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin hazine garantili dış borç stoku, 31 Aralık 2025 itibarıyla 19,1 milyar dolar, kamu net borç stoku da 8 trilyon 564... 31.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-31T13:51+0300
2026-03-31T13:51+0300
Hazine ve Maliye Bakanlığı borç stoku verilerini açıkladıBakanlık, 31 Aralık 2025 itibarıyla Hazine garantili dış borç, kamu net borç ve Avrupa Birliği (AB) tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini açıkladı.Buna göre, Türkiye'nin AB tanımlı genel yönetim borç stoku, 15 trilyon 14 milyar lira olarak gerçekleşirken stokun milli gelire oranı yüzde 23,8 oldu.Kamu net borç stoku ise 8 trilyon 564 milyar lira olarak hesaplanırken stokun milli gelire oranı yüzde 13,6 olarak kaydedildi.Hazine garantili dış borç stoku da 19,1 milyar dolar olarak tespit edildi.
ankara
hazine, maliye bakanlığı, ankara

Hazine ve Maliye Bakanlığı borç stoku verilerini açıkladı

13:51 31.03.2026
© AA / Dilara İrem SancarTürk Lirası
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2026
© AA / Dilara İrem Sancar
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin hazine garantili dış borç stoku, 31 Aralık 2025 itibarıyla 19,1 milyar dolar, kamu net borç stoku da 8 trilyon 564 milyar lira oldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı borç stoku verilerini açıkladı
Bakanlık, 31 Aralık 2025 itibarıyla Hazine garantili dış borç, kamu net borç ve Avrupa Birliği (AB) tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini açıkladı.
Buna göre, Türkiye'nin AB tanımlı genel yönetim borç stoku, 15 trilyon 14 milyar lira olarak gerçekleşirken stokun milli gelire oranı yüzde 23,8 oldu.
Kamu net borç stoku ise 8 trilyon 564 milyar lira olarak hesaplanırken stokun milli gelire oranı yüzde 13,6 olarak kaydedildi.
Hazine garantili dış borç stoku da 19,1 milyar dolar olarak tespit edildi.
