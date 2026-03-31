Görele Belediye Başkanı'nın yargılandığı taciz davasının mağduru 5 kişiye umut oldu: Ailesi organlarını bağışladı
Giresun'da geçirdiği trafik kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşen 17 yaşındaki Tuana Torun'un organları bağışlandı. 31.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-31T15:10+0300
14:49 31.03.2026 (güncellendi: 15:10 31.03.2026)
Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede'nin yargılandığı 'çocuğa karşı cinsel taciz' davasının mağduru olan ve geçirdiği trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen 17 yaşındaki Tuana Torun'un ailesi genç kızın organlarını bağışladı. Genç kız 5 hastaya umut oldu.
Trabzon yönüne giden A.H. (23) idaresindeki 28 RE 752 plakalı otomobil, Karadeniz Sahil Yolu Görele Köprüsü mevkisinde Tuana Torun'a çarpmış, ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kızın beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi ise genç kızın organlarını bağışlama kararı aldı.
Ekipler tarafından alınan organlar Ankara, İstanbul, Samsun ve Erzurum'a gönderildi. Organları bağışlanan Tuana Torun'un 5 hasta için umut olduğu belirtildi. Tuana Torun'un naaşının yarın Görele ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.
Kaçan sürücü A.H. ise polis ekiplerince yakalanmış, adliyedeki savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.
Belediye Başkanı Dede'nin yargılandığı cinsel taciz davasında mağdur taraftı
Öte yandan, çocuğun, Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede'nin tutuksuz yargılandığı "çocuğa karşı cinsel taciz" davasında şikayetçi "mağdur" taraf olduğu belirlenmişti.