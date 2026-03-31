Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260331/gorele-belediye-baskaninin-yargilandigi-taciz-davasinin-magduru-5-kisiye-umut-oldu-ailesi-1104648830.html
Görele Belediye Başkanı'nın yargılandığı taciz davasının mağduru 5 kişiye umut oldu: Ailesi organlarını bağışladı
Sputnik Türkiye
Giresun'da geçirdiği trafik kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşen 17 yaşındaki Tuana Torun'un organları bağışlandı. 31.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-31T14:49+0300
2026-03-31T15:10+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1f/1104648599_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_e43e5f5801962eee4de723943ab80310.jpg
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260330/gorele-belediye-baskani-hasbi-dede-tarafindan-tacize-ugradigini-iddia-etmisti-16-yasindaki-kiz-1104620040.html
türki̇ye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
SON HABERLER
tr_TR
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1f/1104648599_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_d032bcb173d184cc0916e3286f2754a6.jpg
1920
1920
true
Görele Belediye Başkanı'nın yargılandığı taciz davasının mağduru 5 kişiye umut oldu: Ailesi organlarını bağışladı

14:49 31.03.2026 (güncellendi: 15:10 31.03.2026)
© Atakan ÇıtlakGiresun
Giresun - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2026
© Atakan Çıtlak
Abone ol
Giresun'da geçirdiği trafik kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşen 17 yaşındaki Tuana Torun'un organları bağışlandı.
Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede'nin yargılandığı 'çocuğa karşı cinsel taciz' davasının mağduru olan ve geçirdiği trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen 17 yaşındaki Tuana Torun'un ailesi genç kızın organlarını bağışladı. Genç kız 5 hastaya umut oldu.

Ailesinin zor kararı

Trabzon yönüne giden A.H. (23) idaresindeki 28 RE 752 plakalı otomobil, Karadeniz Sahil Yolu Görele Köprüsü mevkisinde Tuana Torun'a çarpmış, ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kızın beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi ise genç kızın organlarını bağışlama kararı aldı.
Ekipler tarafından alınan organlar Ankara, İstanbul, Samsun ve Erzurum'a gönderildi. Organları bağışlanan Tuana Torun'un 5 hasta için umut olduğu belirtildi. Tuana Torun'un naaşının yarın Görele ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.
Kaçan sürücü A.H. ise polis ekiplerince yakalanmış, adliyedeki savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.

Belediye Başkanı Dede'nin yargılandığı cinsel taciz davasında mağdur taraftı

Öte yandan, çocuğun, Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede'nin tutuksuz yargılandığı "çocuğa karşı cinsel taciz" davasında şikayetçi "mağdur" taraf olduğu belirlenmişti.
TÜRKİYE
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала