Rubio ve Kallas, Ukrayna yüzünden birbirine düştüler: ‘Daha iyisini yapabileceğinizi düşünüyorsanız buyurun’

Avrupa Birliği (AB) diplomasi şefi Kallas ve ABD'li mevkidaşı Rubio, G7 bakanlar toplantısında, ABD'nin Ukrayna barış sürecindeki rolü konusunda fikir... 28.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-28T09:19+0300

ukrayna kri̇zi̇

abd

avrupa birliği

ab

g7

kaja kallas

marco rubio

ukrayna

ABD medyası, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio arasında yaşanan tartışmanın G7 bakanlar toplantısına damga vurduğunu yazdı.Kallas’ın ABD'yi Rusya üzerindeki baskıyı artırmamakla eleştirdiği bildirildi. Buna karşılık Rubio’nun sesini yükselterek Washington'ı müzakere sürecinden çekmekle tehdit ettiği kaydedildi.ABD’li diplomat, “Çatışmayı sona erdirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Daha iyisini yapabileceğinizi düşünüyorsanız buyurun yapın” ifadesini kullandı.Avrupa ülkelerinin bakanları hemen duruma müdahale ederek Beyaz Saray'ın arabuluculuk çabalarını desteklediklerini belirttiler.Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna müzakerelerinde molanın oluştuğunu, ABD’nin başka konulara odaklandığını dile getirmişti. Yeni müzakere turu bekleyişi içinde olduğunu söyleyen Peskov, yeni görüşmenin yeri ve tarihinin henüz belirlenmediğini belirtti.

ukrayna

