Dünya, Ben Gvir'in şampanyayla kutladığı İsrail’in Filistinliler’e idam cezası yasası onayına nasıl tepki verdi?

Sputnik Türkiye

Hak örgütleri, Filistinli mahkumları riske atan ve uluslararası hukukun ihlali olduğunu söyledikleri İsrail yasasını kınadı. İsrailli bakan Ben Gvir’in yasanın... 31.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-31T15:17+0300

2026-03-31T15:23+0300

İnsan hakları örgütleri ve Filistinli liderler, İsrail’in ölümcül saldırılardan suçlu bulunan Filistinlilere karşı idam cezasının uygulanmasını onaylayan yasayı kabul etmesini kınadı. Söz konusu düzenlemenin uluslararası hukukun ihlali olduğu ve doğası gereği ayrımcıolduğu ifade edildi.Ben Gvir’den şampanyalı kutlamaUlusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, yasanın 62’ye karşı 48 oyla kabul edilmesinin ardından parlamentoda şampanyayla kutlama yaptı.“Biz tarih yazdık” diyen Ben-Gvir, sosyal medya paylaşımında uluslararası geri çekme çağrılarını reddetti ve “Avrupa Birliği’nden baskı yapan ve İsrail devletini tehdit edenlere şunu söylüyorum: Korkmuyoruz, boyun eğmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.İsrail Sivil Haklar Derneği, yasaya karşı İsrail Yüksek Mahkemesi’ne itiraz başvurusu yaptığını açıkladı.Filistin yönetimi: İnfazı meşrulaştırmaFilistin Dışişleri Bakanlığı yasayı “tehlikeli bir tırmanış” olarak nitelendirdi.Sosyal medya açıklamasında, “İsrail’in işgal altındaki Filistin toprakları üzerinde egemenliği yoktur” denildi ve eklendi:Hamas: Tehlikeli bir emsalFilistinli grup, yasayı “Filistinli mahkumların hayatını tehdit eden tehlikeli bir emsal” olarak nitelendirdi.“Bu karar, işgalin ve liderlerinin uluslararası hukuka yönelik küçümsemesini ve insani normlar ile sözleşmelere yönelik kayıtsızlığını bir kez daha teyit ediyor” denildi.Hamas, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi dahil olmak üzere uluslararası topluma Filistinli mahkumları İsrail’in “acımasızlığından” korumak için derhal harekete geçme çağrısı yaptı.BM İnsan Hakları OfisiBM’nin Filistin’deki İnsan Hakları Ofisi, İsrail’e “ayrımcı idam yasasını derhal yürürlükten kaldırma” çağrısı yaptı.“Birleşmiş Milletler her koşulda idam cezasına karşıdır. Bu yeni yasanın uygulanması, zalimane, insanlık dışı veya aşağılayıcı cezaları yasaklayan uluslararası hukukun ihlali olacaktır” denildi.Ayrıca şu ifade kullanıldı:İrlanda Dışişleri Bakanı: Yaşam temel bir insan hakkıdırİrlanda Dışişleri Bakanı Helen McEntee, yasa tasarısını kınayarak özellikle Filistinliler açısından “fiili ayrımcı niteliği” konusunda endişe duyduğunu söyledi.“Yaşam hakkı temel bir insan hakkıdır. İrlanda, her durumda idam cezasına kararlılıkla karşıdır” dedi ve İsrail hükümetine yasayı uygulamama çağrısı yaptı.İtalya Dışişleri Bakanı Antonio TajaniTajani, yasa kabul edilmeden saatler önce yaptığı açıklamada İtalya, Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık’ın İsrail’den tasarıyı geri çekmesini istediğini belirtti.“Özellikle Birleşmiş Milletler’de kabul edilen kararlar çerçevesinde idam cezasına moratoryum taahhütleri göz ardı edilemez” dedi ve ekledi:“Bizim için yaşam mutlak bir değerdir. Ceza vermek amacıyla bu hakkı kendinde görmek insanlık dışıdır ve insan onurunu ihlal eder.”

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

