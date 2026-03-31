https://anlatilaninotesi.com.tr/20260331/danimarka-prensesi-isabella-11-aylik-askerlik-hizmetine-baslayacak-1104641936.html

Danimarka Prensesi Isabella, 11 aylık askerlik hizmetine başlayacak

Sputnik Türkiye

18 yaşındaki Prenses Isabella’nın Ağustos ayından itibaren Slagelse'deki Muhafız Süvari Alayı'nda 11 aylık askerlik hizmetine başlayacağı bildirildi.

2026-03-31T13:19+0300

dünya

danimarka

prenses

askerlik

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1f/1104641410_0:0:628:353_1920x0_80_0_0_0e78e0d0bddc94e1396dffec796302c9.png

Taht sıralamasında ikinci sırada yer alan Prenses, 11 aylık hizmeti tamamlayan Danimarka’nın ilk kraliyet ailesi mensubu olacak.Danimarka Kralı Frederik ve Kraliçe Mary'nin kızı Prenses Isabella'nın ağustos ayında askere gideceğini paylaşan Kraliyet, prensesin ülkede askerlik yapan ilk kadınlar arasında yer alacağını kaydetti.Copenhagen Post’un haberine göre Prenses Isabella, 5 ay temel, 6 ay operasyonel askerlik eğitimi alacak.Danimarka’da kadınlara askerlik kararıDanimarka'da Temmuz 2025'te kadınlar için zorunlu askerlik uygulaması başlatılmış ve askeri eğitimin 11 ay süreceği ifade edilmişti.Danimarka, zorunlu askerlik süresini 4 aydan 11 aya çıkarma kararı aldı.2026 yılında başlayacak yeni sistemle, yıllık zorunlu asker sayısının 5 binden 7 bin 500'e yükselmesi hedefleniyor. Danimarka Savunma Bakanlığı, ordunun altyapısını hem erkek hem de kadın askerleri aynı anda barındıracak şekilde modernize etmek için 6 milyar dolarlık ek bütçe ayıracağını duyurduPrenses Isabella kimdir?21 Nisan 2007 doğumlu Prenses Isabella, Danimarka Kralı 10. Frederik ve Kraliçe Mary'nin ikinci çocuğu ve en büyük kızı.Babasının tahta geçmesiyle birlikte, ağabeyi Veliaht Prens Christian'ın ardından Danimarka tahtının ikinci sıradaki varisi.Danimarka Prensesi ve Monpezat Kontesi unvanlarını taşıyor.Nisan 2025'te 18 yaşına girerek resmi olarak yetişkinliğe adım atı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

