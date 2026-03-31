Çin: Gemilerimizin Hürmüz’den geçişine izin verildiği için minnettarız

Çin Dışişleri Bakanlığı, ülkeye ait konteyner gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verildiği için teşekkür etti. 31.03.2026, Sputnik Türkiye

Gemi takip portalı MarineTraffic'in paylaştığı verilere göre, Çin'in COSCO Shipping şirketine ait iki büyük konteyner gemisi CSCL Arctic Ocean ve CSCL Indian Ocean, Hürmüz Boğazı'ndan geçerek Hint Okyanusu yönünde hareket etti.Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, bugünkü basın brifinginde, Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verilen gemi sayısının üç olduğunu belirtti.Mao, “İlgili taraflarla yapılan istişarelerin ardından, bu yakınlarda üç Çin konteyner gemisi Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaptı. Yardımları için ilgili taraflara teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadesini kullandı.Hürmüz Boğazı ve çevresindeki suların önemli uluslararası ticaret ve enerji tedarik yolu olduğuna dikkat çeken Çinli diplomat, çatışmalara derhal son verilmesi ve Körfez bölgesinde istikrarın yeniden sağlanması çağrısında bulundu.

