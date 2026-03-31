Çin: Gemilerimizin Hürmüz’den geçişine izin verildiği için minnettarız
Çin: Gemilerimizin Hürmüz’den geçişine izin verildiği için minnettarız
Çin Dışişleri Bakanlığı, ülkeye ait konteyner gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verildiği için teşekkür etti. 31.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-31T13:33+0300
2026-03-31T13:32+0300
Gemi takip portalı MarineTraffic'in paylaştığı verilere göre, Çin'in COSCO Shipping şirketine ait iki büyük konteyner gemisi CSCL Arctic Ocean ve CSCL Indian Ocean, Hürmüz Boğazı'ndan geçerek Hint Okyanusu yönünde hareket etti.Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, bugünkü basın brifinginde, Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verilen gemi sayısının üç olduğunu belirtti.Mao, “İlgili taraflarla yapılan istişarelerin ardından, bu yakınlarda üç Çin konteyner gemisi Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaptı. Yardımları için ilgili taraflara teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadesini kullandı.Hürmüz Boğazı ve çevresindeki suların önemli uluslararası ticaret ve enerji tedarik yolu olduğuna dikkat çeken Çinli diplomat, çatışmalara derhal son verilmesi ve Körfez bölgesinde istikrarın yeniden sağlanması çağrısında bulundu.
çin, çin dışişleri bakanlığı, mao ning, hürmüz boğazı, körfez, konteyner gemisi

Çin: Gemilerimizin Hürmüz’den geçişine izin verildiği için minnettarız

13:33 31.03.2026
Çin Dışişleri Bakanlığı, ülkeye ait konteyner gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verildiği için teşekkür etti.
Gemi takip portalı MarineTraffic'in paylaştığı verilere göre, Çin'in COSCO Shipping şirketine ait iki büyük konteyner gemisi CSCL Arctic Ocean ve CSCL Indian Ocean, Hürmüz Boğazı'ndan geçerek Hint Okyanusu yönünde hareket etti.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, bugünkü basın brifinginde, Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verilen gemi sayısının üç olduğunu belirtti.
Mao, “İlgili taraflarla yapılan istişarelerin ardından, bu yakınlarda üç Çin konteyner gemisi Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaptı. Yardımları için ilgili taraflara teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadesini kullandı.
Hürmüz Boğazı ve çevresindeki suların önemli uluslararası ticaret ve enerji tedarik yolu olduğuna dikkat çeken Çinli diplomat, çatışmalara derhal son verilmesi ve Körfez bölgesinde istikrarın yeniden sağlanması çağrısında bulundu.
Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekat - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2026
UKRAYNA KRİZİ
Ukrayna’da tampon bölge oluşturma çalışmalarına devam: Bir yerleşim daha kontrol altında
13:08
