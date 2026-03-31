ABD’nin sadece 4 aylık Tomahawk’ı kaldı
ABD Deniz Kuvvetleri’nin elindeki Tomahawk füze stokunun, İran’a karşı kullanma hızının mevcut seviyede kalması durumunda en fazla dört ay içerisinde tükenebileceği tespit edildi.
Sputnik, ABD Deniz Kuvvetleri’nin bütçe belgelerini inceleyerek sahip olduğu Tomahawk füze stokunun mevcut durumunu öğrendi.
Belgelere göre, hedeflenen stok seviyesi 3 bin 992 adet olmakla birlikte ABD basınının aktardığına göre, İran operasyonunda bugüne kadar 850’den fazla Tomahawk fırlatıldı. Bu durumda, ABD Deniz Kuvvetleri’nin elinde sadece 3.7 aylık bir stok kaldı.
Belgelere göre, Washington 2019'dan beri düzenli olarak yeniden sertifikasyon ve modernizasyon yoluyla Tomahawk füze envanterini aynı seviyede tutuyor. Her yıl yaklaşık 250 füzenin hizmet süresi uzatılıyor. Üretimin başladığı tarihten bu yana toplam 9 bin 240 adet füze satın alındı.