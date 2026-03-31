Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260331/abdnin-sadece-4-aylik-tomahawki-kaldi-1104634291.html
ABD’nin sadece 4 aylık Tomahawk’ı kaldı
Sputnik Türkiye
ABD Deniz Kuvvetleri’nin elindeki Tomahawk füze stokunun, İran’a karşı kullanma hızının mevcut seviyede kalması durumunda en fazla dört ay içerisinde... 31.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-31T09:33+0300
dünya
abd
abd deniz kuvvetleri
tomahawk
i̇ran
sputnik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/02/1099840975_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_b4d7699708fc76e887b7fd118fee793a.jpg
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260331/rusya-disisleri-fiyat-tavani-uygulayan-ulkelere-petrol-saglanmayacak-1104633665.html
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
SON HABERLER
tr_TR
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/02/1099840975_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_8ac3ba7de9cd5884552aa1d0a704f3bd.jpg
1920
1920
true
abd, abd deniz kuvvetleri, tomahawk, i̇ran, sputnik
ABD’nin sadece 4 aylık Tomahawk’ı kaldı

09:33 31.03.2026
© AP Photo / Kenneth MollLanzamiento de un misil de ataque terrestre Tomahawk (TLAM), el 23 de marzo de 2003.
Lanzamiento de un misil de ataque terrestre Tomahawk (TLAM), el 23 de marzo de 2003.
© AP Photo / Kenneth Moll
Abone ol
ABD Deniz Kuvvetleri’nin elindeki Tomahawk füze stokunun, İran’a karşı kullanma hızının mevcut seviyede kalması durumunda en fazla dört ay içerisinde tükenebileceği tespit edildi.
Sputnik, ABD Deniz Kuvvetleri’nin bütçe belgelerini inceleyerek sahip olduğu Tomahawk füze stokunun mevcut durumunu öğrendi.
Belgelere göre, hedeflenen stok seviyesi 3 bin 992 adet olmakla birlikte ABD basınının aktardığına göre, İran operasyonunda bugüne kadar 850’den fazla Tomahawk fırlatıldı. Bu durumda, ABD Deniz Kuvvetleri’nin elinde sadece 3.7 aylık bir stok kaldı.
Belgelere göre, Washington 2019'dan beri düzenli olarak yeniden sertifikasyon ve modernizasyon yoluyla Tomahawk füze envanterini aynı seviyede tutuyor. Her yıl yaklaşık 250 füzenin hizmet süresi uzatılıyor. Üretimin başladığı tarihten bu yana toplam 9 bin 240 adet füze satın alındı.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2026
DÜNYA
Rusya Dışişleri: Fiyat tavanı uygulayan ülkelere petrol sağlanmayacak
09:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала