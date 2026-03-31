Bahar Candan'a hapis cezası: Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olma suçlarından 2 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi

Sosyal medya fenomenleri Alisya Bahar Candan'ın da aralarında bulunduğu 21 sanığın "suç örgütüne üye olmak" ve "dolandırıcılık" suçlarından yargılandığı davada...

Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanılar Onur Apaydın ve İlker Oflu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.Duruşmada bir kısım tutuksuz sanıklar ile müştekiler ve taraf avukatları da hazır bulundu.Son sözü sorulan tutuklu sanık İlker Oflu, yaklaşık iki yıldır tutuklu bulunduğunu, dosya nedeniyle mağdur olduğunu söyleyerek, tahliyesini talep etti.Tutuklu sanık Onur Apaydın ise bu aşamada söyleyeceği bir şey olmadığını ifade etti.Hapis cezalarıMahkeme, tutuklu sanık Onur Apaydın'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçundan 4 yıl 2 ay, "nitelikli dolandırıcılık"tan 227 yıl 6 ay 20 gün hapisle cezalandırılmasını kararlaştırdı.Tutuklu sanık İlker Oflu'ya "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan 2 yıl 6 ay hapis veren mahkeme, Oflu'nun iddianamede belirtilen 35 ayrı dolandırıcılık suçundan beraatine ve tahliyesine de karar verdi.Bahar Candan, 2 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.Bahar ve Nihal Candan’ın "dolandırıcılık" ve "suç örgütüne üye olma" suçlamasıyla yargılandığı davada karar çıktı. Bahar Candan, 2 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.Sanık Alisya Bahar Candan'ı "suç işlemek amacıyla kuruşmuş örgüte üye olma" suçundan 2 yıl 6 ay hapse çarptıran mahkeme, sanıklar Ayhan Güldan, Ömer Çapan ve Şahin Baran'ın üzerlerine atılı tüm suçlardan beraatine hükmetti.Mahkeme heyeti, diğer sanıklara ise değişen oranlarda hapis cezaları verdi.İddianamede neler vardı?Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 38 müşteki, 1 müşteki sanık, Gülnihal Çiçek ve Alisya Bahar Candan'ın da aralarında olduğu 21 sanık yer almıştı.İddianamede, Onur Apaydın ve İlker Oflu'nun şebekenin elebaşıları olduğu, dolandırıcılık ve tefecilik suçlarından gelir sağlamak üzere teşekkül eden organize suç örgütünün üyesi şüphelilerin, örgüt yapısı ve iş bölümünün sağladığı kolaylıktan faydalanarak suç dünyasında "sazan sarmalı" diye tabir edilen dolandırıcılık yöntemini uyguladıkları belirtilmişti.İddianamede, Alisya Bahar Candan'ın ablası Gülnihal Çiçek'e kıyasla suç örgütü içinde daha etkin rol oynadığı, Çiçek'in tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınıp adli kontrol şartıyla tahliye edildiği anlatılmıştı.Alisya Bahar Candan'ın, "suç örgütüne üye olmak" ve "kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçlarından 14 yıldan 44 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.Gülnihal Çiçek hakkında ise aynı suçlardan 8 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istenmişti.Diğer sanıklar hakkında ise farklı suçlardan değişik sürelerde hapis cezası talep edilmişti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya" 252 60

