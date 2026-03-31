Amerikan basını: Hürmüz'den geçiş için tanıdık bir taktik geri dönebilir
Hürmüz Boğazı'ndan geçen deniz taşımacılığı üzerindeki gerilimler artarken, Amerikan basınına göre 'tanıdık bir fikir yeniden gündeme geliyor': Petrol... 31.03.2026, Sputnik Türkiye
hürmüz boğazı, taktikler, sahte bayrak, tanker savaşı, abd, iran, kuveyt, haberler
Hürmüz Boğazı’ndan geçen deniz taşımacılığı üzerindeki gerilimler artarken, Amerikan basınına göre ‘tanıdık bir fikir yeniden gündeme geliyor’: Petrol tankerlerini başka bir ülkenin bayrağı altında kaydettirmek, böylece geçişi güvence altına almak ve ham petrol akışını sürdürmek.
Atlanta merkezli CNN’e göre gündemdeki önerilerden biri, tankerlerin Pakistan bayrağı altında boğazdan geçip geçemeyeceği.
Bunun, geçmişte uygulanmış bir taktik olduğunu kaydeden Amerikan basını ekledi:
Basra Körfezi’nde tankerlerin son kez yeniden bayraklandırılması, İran-Irak Savaşı’nın son aşamalarında ve ‘Tanker Savaşı’ olarak bilinen dönemde gerçekleşmişti.
1980’lerin ortalarına gelindiğinde, her iki taraf da birbirlerinin ekonomilerini felce uğratmak için petrol sevkiyatlarını hedef alıyordu. Irak, İran’ın ihracatını vururken, İran da misilleme olarak, çoğu Kuveyt’le bağlantılı gemiler olmak üzere çeşitli gemilere saldırdı.
1986 yılına gelindiğinde Kuveyt dış koruma talep etti. Bunun üzerine ABD devreye girerek 1987’de ‘Earnest Will’ adlı operasyonu başlattı. Bu program kapsamında Kuveyt tankerleri Amerikan bayrağına geçirilerek ABD donanmasının koruması altında seyretmeleri sağlandı.
Operasyon çerçevesinde ABD savaş gemileri konvoylara Körfez boyunca eşlik etti. ABD'ye 'müttefik' donanmalar ise mayın temizleme, deniz yollarında devriye ve gemi trafiğini izleme görevlerini üstlendi. ABD ayrıca bazı tarafsız gemilere de duruma göre koruma sağladı.

Bugünün önemli farkı ne?

“Bugün benzer bir model yeniden gündeme getiriliyor, ancak önemli farklarla” ifadelerine yer veren haberde “Tanker Savaşı sırasında İran, ABD ile tam ölçekli bir çatışmayı tetiklemeden rakiplerine baskı uygulamayı hedefliyordu. Bugün ise Tahran, kendisini zaten Washington ile doğrudan ve varoluşsal bir çatışmanın içinde görüyor” yorumunu yaptı.
