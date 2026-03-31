ABD'de benzin fiyatları 2022'den bu yana ilk kez galon başına 4 dolara ulaştı

Sputnik Türkiye

Amerikalıların benzin için ödediği ortalama fiyat salı günü galon başına 4 dolara ulaşarak 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

2026-03-31T12:21+0300

Amerikan Otomobil Birliği’nin (AAA) verilerine göre pompadaki ortalama fiyatlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın iki dönemindeki herhangi bir zamandan daha yüksek.Benzin fiyatları, Orta Doğu'daki savaşın başlamasından bu yana yaklaşık bir ayda galon başına 1 dolar artarak yükseldi.Petrolde dalgalı seyirPetrol fiyatları, salı günü Trump'ın İran'daki savaşı sona erdirme konusundaki açıklamaları ve basında yer alan haberleri değerlendiren yatırımcılar nedeniyle dalgalı bir seyir izledi.Wall Street Journal'ın pazartesi günü geç saatlerde yayınlanan haberine göre Trump, yardımcılarına, Tahran'ı petrol geçiş noktasını yeniden açmaya zorlamanın çatışmayı uzatabileceği gerekçesiyle, Hürmüz Boğazı kapalı kalsa bile İran'a karşı ABD operasyonlarını sona erdirmeye istekli olduğunu söyledi.

