ABD'de benzin fiyatları 2022'den bu yana ilk kez galon başına 4 dolara ulaştı
Sputnik Türkiye
Amerikalıların benzin için ödediği ortalama fiyat salı günü galon başına 4 dolara ulaşarak 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
2026-03-31T12:21+0300
Amerikan Otomobil Birliği’nin (AAA) verilerine göre pompadaki ortalama fiyatlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın iki dönemindeki herhangi bir zamandan daha yüksek.Benzin fiyatları, Orta Doğu'daki savaşın başlamasından bu yana yaklaşık bir ayda galon başına 1 dolar artarak yükseldi.Petrolde dalgalı seyirPetrol fiyatları, salı günü Trump'ın İran'daki savaşı sona erdirme konusundaki açıklamaları ve basında yer alan haberleri değerlendiren yatırımcılar nedeniyle dalgalı bir seyir izledi.Wall Street Journal'ın pazartesi günü geç saatlerde yayınlanan haberine göre Trump, yardımcılarına, Tahran'ı petrol geçiş noktasını yeniden açmaya zorlamanın çatışmayı uzatabileceği gerekçesiyle, Hürmüz Boğazı kapalı kalsa bile İran'a karşı ABD operasyonlarını sona erdirmeye istekli olduğunu söyledi.
Mayıs teslimatlı Batı Teksas Ham Petrol vadeli işlemleri, Doğu Zaman Dilimi'ne göre saat 04.20 itibariyle (TSİ ile 11.20) yüzde 0,5 düşüşle varil başına 102,3 dolarda
işlem gördü.
Brent ham petrolünün Mayıs vadeli işlemleri düşüşleri telafi ettikten sonra yüzde 0,16 artışla varil başına 112,9 dolara
yükseldi.