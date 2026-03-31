ABD, Rus bayraklı üç konteyner gemisine yönelik yaptırımları kaldırdı
Sputnik Türkiye
ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı OFAC, daha önce 14024 sayılı Başkanlık Kararnamesi kapsamında yaptırım uygulanan FESCO MONERON, FESCO MAGADAN ve SV NIKOLAY adlı...
2026-03-31T17:47+0300
ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Rusya Federasyonu bayrağı taşıyan ve konteyner ile genel kargo taşımacılığı yapan üç gemiyi yaptırım listesinden çıkardı. Karara ilişkin açıklama, 31 Mart’ta kurumun internet sitesinde yayınlandı.OFAC tarafından yayınlanan belgeye göre, yaptırım listesinden çıkarılan gemiler konteyner gemileri FESCO MONERON ve FESCO MAGADAN ile kuru yük gemisi SV NIKOLAY oldu. Söz konusu gemiler, daha önce 14024 sayılı Başkanlık Kararnamesi (Executive Order 14024) uyarınca ABD yaptırımları kapsamında bulunuyordu.Öte yandan deniz trafiğine ilişkin dikkat çeken bir başka gelişmede ise, Çinli COSCO Shipping şirketine ait iki büyük ticari geminin, 30 Mart’ta Hürmüz Boğazı’ndan sorunsuz bir şekilde geçiş yaptığı bildirildi.
