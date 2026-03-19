ABD, Rus petrolüne yönelik işlem lisansını güncelledi
ABD Hazine Bakanlığı, Rus petrolü ve petrol ürünleriyle ilgili işlem lisansını yenileyerek, İran, Kuzey Kore, Küba, Kırım ve Rusya'nın yeni bölgeleriyle... 19.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-19T23:29+0300
23:29 19.03.2026
ABD Hazine Bakanlığı, Rus petrolü ve petrol ürünleriyle ilgili işlem lisansını yenileyerek, İran, Kuzey Kore, Küba, Kırım ve Rusya’nın yeni bölgeleriyle bağlantılı kişi ve kurumlarla işlemleri açıkça yasakladı.
ABD, Rus petrolü ve petrol ürünleriyle ilgili işlem lisansında güncelleme yaptı. ABD Hazine Bakanlığı tarafından yayınlanan belgeye göre, lisansın yeni versiyonunda bazı ülkelere ve bölgelere yönelik işlem yasağı netleştirildi.
Güncellenen lisans, 12 Mart itibarıyla gemilere yüklenmiş Rus petrolü ve petrol ürünlerinin satışına izin veren mevcut düzenlemeyi kapsıyor. Ancak yeni düzenlemeyle, İran, Kuzey Kore, Küba, Kırım ve Rusya’nın yeni bölgeleriyle bağlantılı kişi ve yapılarla herhangi bir işlemin yapılması açıkça yasaklandı.
Lisansın diğer parametrelerinde değişiklik yapılmadı. Buna göre, lisans kapsamındaki işlemler, 11 Nisan 2026 saat 00.01’e (Doğu Yaz Saati) kadar yapılabilecek. ABD Hazine Bakanlığı, bu güncellemenin mevcut yaptırımların kapsamını netleştirmeye yönelik olduğunu belirtti.
