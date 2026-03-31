33 milyon araç sahibini yakından ilgilendiriyor: Yarın devreye girecek

Sputnik Türkiye

Yarın devreye girecek düzenlemeyle birlikte kazaya karışan araç sürücüleri için yeni bir dönem başlıyor. Buna göre araçtaki değer kaybı anında belirlenecek ve... 31.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-31T10:41+0300

Resmi Gazete'de yayımlanan Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliği'yle birlikte kaza yapan araç sürücüleri için tamir ve değer kaybı ödemesi işlemleri sadeleşti. 33 milyon araç sahibini ilgilendiren düzenlemeyle değer kaybı tutarı eksper tarafından anında belirlenecek ve hasar ödemesiyle birlikte ödenecek. Ordu ve Bursa'da pilot uygulama yarın başlıyorSigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, suiistimallerin önüne geçmek için önemli bir adım attı. Resmi Gazete'de yayımlanan Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliği'yle birlikte kazaya karışan araç sürücüleri için karmaşık olan tamir ve değer kaybı ödemesi işlemleri sadeleşti. 1 Nisan 2026 tarihinde Ordu ve Bursa'nın pilot bölge seçilmesi nedeniyle uygulama resmen başlayacak.Yeni düzenleme nasıl işleyecek?NTV'nin haberine göre, kaza sonrasında, araç yetkili servis, anlaşmalı servis ya da herhangi bir kaporta-boyacıya götürüldüğünde kazaya ilişkin belgeler sisteme eklendikten sonra eksper otomatik olarak atanacak. Hasara ilişkin başvurular araç sahibi tarafından bizzat yapılacak. Komisyoncu, aracı gibi kişiler vekaleten işlem yürütemeyecek ve yasa dışı oluşan bu sektör de ortadan kalkmış olacak.Araçta oluşan hasara ilişkin tespiti eksper gerçekleştirecek. Eksper talebini vatandaş da sigorta şirketi de belirleyebilecek. Böylece mağdur vatandaş talep ettiği şekilde otomatik eksperi seçebilecek.Yapılan düzenlemeyle birlikte Eksper Atama ve Takip Sistemi hayata geçiriliyor. EKSİST sistemine dahil olan eksperler otomatik olarak atanacak ve hasarın tespitini gerçekleştirecek.40 bin liranın altındaki hasarlar için eksper tayini yapılmayacakKaza sonrası ortaya çıkan hasar, trafik sigortasının maddi teminat tutarının 10'da 1'ini aşıyorsa zorunlu olarak eksper tayini yapılacak ve hasar tespitini gerçekleştirecek. 2026 yılı için maddi hasarlarda teminat tutarı 400 bin lira olarak belirlenmişti. Böylece 40 bin liranın üzerindeki hasarlar için eksper tayini yapılacak. 40 bin liranın altındaki hasarlar için de sigorta şirketiyle mağdur vatandaş anlaşma sağlayabilecek.

