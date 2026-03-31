https://anlatilaninotesi.com.tr/20260331/306-kilogram-at-eti-ele-gecirilmisti-3-supheli-tutuklandi-1104654590.html
306 kilogram at eti ele geçirilmişti: 3 şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul’un Çatalca ilçesinde düzenlenen operasyonda 306 kilogram at eti ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, 'halk sağlığını tehdit'... 31.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-31T18:13+0300
türki̇ye
at
at eti
kaçak
kasap
i̇stanbul
çatalca
silivri
silivri cezaevi
silivri cumhuriyet başsavcılığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1f/1104629206_179:0:1822:924_1920x0_80_0_0_a0507132aa8d9fd206d6bb093c3615e2.jpg
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260331/piyasaya-surmek-uzerelerdi-306-kilogram-at-eti-ele-gecirildi-1104628893.html
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1f/1104629206_384:0:1616:924_1920x0_80_0_0_b6fb1450c5355f546d294c15b39e6a47.jpg
İstanbul’un Çatalca ilçesinde düzenlenen operasyonda 306 kilogram at eti ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, 'halk sağlığını tehdit' suçlamasıyla tutuklandı.
Jandarma Genel Komutanlığı ekiplerinin ihbar üzerine Beyciler köyü mevkisinde durdurduğu bir araçta, piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı değerlendirilen 306 kilogram at eti ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan N.B, İ.A. ve D.S isimli şüpheliler, işlemlerinin ardından Silivri Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan zanlılar, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.
Hakimlik, şüphelilerin 'halk sağlığını tehdit' suçundan tutuklanmasına hükmetti.