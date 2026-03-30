Savaş tırmanırken yeni uçuş iptalleri geldi: Ekim ayı sonuna kadar iptal eden şirketler var

Air Canada Havayolları: Tel Aviv ve Dubai'ye tüm uçuşları 7 Eylül'e kadar iptal etti.

Air France: Tel Aviv ve Beyrut uçuşlarını 4 Nisan'a, Dubai ve Riyad uçuşları 31 Mart'a kadar iptal etti.

KLM: Tel Aviv, Riyad, Dammam ve Dubai uçuşlarını 17 Mayıs'a kadar iptal etti.

Delta: ABD merkezli havayolu şirketi New York-Tel Aviv uçuşları ile Atlanta-Tel Aviv uçuşlarını 5 Eylül'e kadar iptal ederken, Boston-Tel Aviv uçuşlarını ise ekim ayı sonuna kadar erteledi.

El Al: İsrailli havayolu şirketi 11 Nisan'a kadar tüm kalkış uçuşlarını iptal etti.

Lufthansa, İsviçre, Avusturya, Brüksel havayolları Dubai ve Tel Aviv uçuşlarını 31 Mayıs'a kadar, Abu Dabi, Amman, Beyrut, Dammam, Riyad, Erbil, Muskat ve Tahran uçuşlarını ise 24 Ekim'e kadar erteledi.