Savaş tırmanırken yeni uçuş iptalleri geldi: Ekim ayı sonuna kadar iptal eden şirketler var
Sputnik Türkiye
ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş küresel hava trafiğini sekteye uğratmaya devam ediyor. ABD merkezli Delta Havyolları, New York-Tel Aviv...
2026-03-30T18:24+0300
2026-03-30T18:24+0300
18:24 30.03.2026
Uçak - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2026
ABD-İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan savaş küresel hava trafiğini sekteye uğratmaya devam ediyor. ABD merkezli Delta Havyolları, New York-Tel Aviv uçuşlarını 5 Eyüll'e kadar iptal ederken, Lufthansa dahil Avrupalı havayolu şirketleri bazı Ortadoğu uçuşlarını 24 Ekim'e kadar erteledi.
ABD-İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan savaş küresel hava trafiğini sekteye uğratmaya devam ediyor. Yeni iptallerden bazıları şöyle:
Air Canada Havayolları: Tel Aviv ve Dubai’ye tüm uçuşları 7 Eylül’e kadar iptal etti.
Air France: Tel Aviv ve Beyrut uçuşlarını 4 Nisan’a, Dubai ve Riyad uçuşları 31 Mart’a kadar iptal etti.
KLM: Tel Aviv, Riyad, Dammam ve Dubai uçuşlarını 17 Mayıs’a kadar iptal etti.
Delta: ABD merkezli havayolu şirketi New York-Tel Aviv uçuşları ile Atlanta-Tel Aviv uçuşlarını 5 Eylül’e kadar iptal ederken, Boston-Tel Aviv uçuşlarını ise ekim ayı sonuna kadar erteledi.
El Al: İsrailli havayolu şirketi 11 Nisan’a kadar tüm kalkış uçuşlarını iptal etti.
Lufthansa, İsviçre, Avusturya, Brüksel havayolları Dubai ve Tel Aviv uçuşlarını 31 Mayıs’a kadar, Abu Dabi, Amman, Beyrut, Dammam, Riyad, Erbil, Muskat ve Tahran uçuşlarını ise 24 Ekim’e kadar erteledi.
THY: Ortadoğu uçuşlarının çoğunu Mart sonuna kadar iptal etti.
Savaşın 31. günü: İran'ın misilleme saldırılarında İsrail'in Hayfa rafinerisinde yangın, İran'dan ABD açıklaması
