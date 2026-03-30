https://anlatilaninotesi.com.tr/20260330/valilikten-ciglideki-ogrenci-yurdu-ile-ilgili-aciklama-yurt-muduru-gorevden-alindi-1104627557.html

Valilikten Çiğli'deki öğrenci yurdu ile ilgili açıklama: Yurt müdürü görevden alındı

İzmir Çiğli'de bulunan kız öğrenci yurduna bir kişinin girmeye çalışmasıyla ilgili valilik açıklama yaparak, şüphelinin gözaltına alındığını ve yurt müdürünün... 30.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-30T22:08+0300

türki̇ye

çiğli

kız yurdu

yurt

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/07/1088903033_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_7cdf9003c39067f0b7572445f57d1eda.jpg

İzmir Valiliği yaptığı yazılı açıklamada, Çiğli ilçesindeki Kredi Yurtlar Kurumu Bakırçay Kız Öğrenci Yurdu'nda, 29 Mart Pazar günü bir kişinin yurdun yangın merdiveninden içeri girmeye çalıştığı ve uygunsuz davranışlarda bulunduğu yönünde ihbar alındığını belirtti.Olay yerine giden polis ekibinin şüpheli U.K'yi gözaltına aldığı ve işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandığı bildirildi. Açıklamada, konuyla ilgili olarak ivedilikle idari tahkikat başlatıldığı ve yurt müdürü N.D.D'nin görevden alındığı kaydedildi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

