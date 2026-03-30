Valilikten Çiğli'deki öğrenci yurdu ile ilgili açıklama: Yurt müdürü görevden alındı
Valilikten Çiğli'deki öğrenci yurdu ile ilgili açıklama: Yurt müdürü görevden alındı
İzmir Çiğli'de bulunan kız öğrenci yurduna bir kişinin girmeye çalışmasıyla ilgili valilik açıklama yaparak, şüphelinin gözaltına alındığını ve yurt müdürünün... 30.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-30T22:08+0300
2026-03-30T22:08+0300
2026-03-30T22:32+0300
İzmir Valiliği yaptığı yazılı açıklamada, Çiğli ilçesindeki Kredi Yurtlar Kurumu Bakırçay Kız Öğrenci Yurdu'nda, 29 Mart Pazar günü bir kişinin yurdun yangın merdiveninden içeri girmeye çalıştığı ve uygunsuz davranışlarda bulunduğu yönünde ihbar alındığını belirtti.Olay yerine giden polis ekibinin şüpheli U.K'yi gözaltına aldığı ve işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandığı bildirildi. Açıklamada, konuyla ilgili olarak ivedilikle idari tahkikat başlatıldığı ve yurt müdürü N.D.D'nin görevden alındığı kaydedildi.
çiğli, kız yurdu, yurt
Valilikten Çiğli'deki öğrenci yurdu ile ilgili açıklama: Yurt müdürü görevden alındı
22:08 30.03.2026 (güncellendi: 22:32 30.03.2026)
İzmir Çiğli'de bulunan kız öğrenci yurduna bir kişinin girmeye çalışmasıyla ilgili valilik açıklama yaparak, şüphelinin gözaltına alındığını ve yurt müdürünün görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.
İzmir Valiliği yaptığı yazılı açıklamada, Çiğli ilçesindeki Kredi Yurtlar Kurumu Bakırçay Kız Öğrenci Yurdu'nda, 29 Mart Pazar günü bir kişinin yurdun yangın merdiveninden içeri girmeye çalıştığı ve uygunsuz davranışlarda bulunduğu yönünde ihbar alındığını belirtti.
Olay yerine giden polis ekibinin şüpheli U.K'yi gözaltına aldığı ve işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandığı bildirildi.
Açıklamada, konuyla ilgili olarak ivedilikle idari tahkikat başlatıldığı ve yurt müdürü N.D.D'nin görevden alındığı kaydedildi.