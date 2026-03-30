Trump’ın Beyaz Saray altındaki ‘dev kompleks’ açıklaması: Gizli sığınak mı?
Trump’ın Beyaz Saray altındaki ‘dev kompleks’ açıklaması: Gizli sığınak mı?
Trump, Beyaz Saray’ın altına inşa edilen kompleksin ‘gizli sığınak’ olup olmadığı tartışmasını alevlendirdi. ABD Başkanı, pazar gecesi yaptığı açıklamada, yeni... 30.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-30T15:24+0300
2026-03-30T15:24+0300
2026-03-30T15:24+0300
ABD Başkanı Donald Trump, Air Force One’da gazetecilere yaptığı açıklamada, “Şimdi ordu balo salonunun altında büyük bir kompleks inşa ediyor. Bu, geçenlerde saçma bir dava nedeniyle ortaya çıktı” dedi.ABD Başkanı, projenin inşaatının devam ettiğini ve “çok iyi gittiğini” belirtti. Ayrıca, balo salonunun tüm camlarının kurşun geçirmez ve çatılarının drone’lara karşı korumalı olduğunu ekledi.Geçen hafta Trump, balo salonu inşaatında ulusal güvenlik unsuru olduğunu ve bunun “gizli olması gerektiğini” söylemişti. Trump, “Artık gizli değil, ordu bundan herkesten çok istiyordu” ifadelerini kullandı.‘Balo salonunun altına sığınak olabilir’Geçen yıl, Trump, Beyaz Saray’ın Doğu Kanadı’nın yıkılmasını ve yerine 400 milyon dolarlık bir balo salonu inşa edilmesini emretmişti. Bu karar, özellikle Doğu Kanadı’nın yok edilmesine yönelik güçlü tepkiyle tartışmalı olmuştu. ABD Başkanı, balo salonunun devlet yemekleri, galalar ve dünya liderlerinin katıldığı diğer etkinlikler için kullanılacağını sıkça vurguladı. Beyaz Saray’a göre proje, özel bağışlarla finanse ediliyor.ABD merkezli CNN ise bu yılın başlarında balo salonunun altında “üst düzey gizli bir proje” ve “gizli bir sığınak” inşa edilebileceğini bildirmişti.Trump’ın açıklamaları, bu iddiaların yeniden gündeme gelmesine yol açtı.
beyaz saray, sığınak, haberler, abd, cnn
beyaz saray, sığınak, haberler, abd, cnn
Trump’ın Beyaz Saray altındaki ‘dev kompleks’ açıklaması: Gizli sığınak mı?
Trump, Beyaz Saray’ın altına inşa edilen kompleksin ‘gizli sığınak’ olup olmadığı tartışmasını alevlendirdi. ABD Başkanı, pazar gecesi yaptığı açıklamada, yeni tartışmalı Beyaz Saray balo salonunun altında ordunun “dev bir kompleks” inşa ettiğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Air Force One’da gazetecilere yaptığı açıklamada, “Şimdi ordu balo salonunun altında büyük bir kompleks inşa ediyor. Bu, geçenlerde saçma bir dava nedeniyle ortaya çıktı” dedi.
ABD Başkanı, projenin inşaatının devam ettiğini ve “çok iyi gittiğini” belirtti. Ayrıca, balo salonunun tüm camlarının kurşun geçirmez ve çatılarının drone’lara karşı korumalı olduğunu ekledi.
Geçen hafta Trump, balo salonu inşaatında ulusal güvenlik unsuru olduğunu ve bunun “gizli olması gerektiğini” söylemişti. Trump, “Artık gizli değil, ordu bundan herkesten çok istiyordu” ifadelerini kullandı.
‘Balo salonunun altına sığınak olabilir’
Geçen yıl, Trump, Beyaz Saray’ın Doğu Kanadı’nın yıkılmasını ve yerine 400 milyon dolarlık bir balo salonu inşa edilmesini emretmişti. Bu karar, özellikle Doğu Kanadı’nın yok edilmesine yönelik güçlü tepkiyle tartışmalı olmuştu.
ABD Başkanı, balo salonunun devlet yemekleri, galalar ve dünya liderlerinin katıldığı diğer etkinlikler için kullanılacağını sıkça vurguladı. Beyaz Saray’a göre proje, özel bağışlarla finanse ediliyor.
ABD merkezli CNN ise bu yılın başlarında balo salonunun altında “üst düzey gizli bir proje” ve “gizli bir sığınak” inşa edilebileceğini bildirmişti.
Trump’ın açıklamaları, bu iddiaların yeniden gündeme gelmesine yol açtı.