https://anlatilaninotesi.com.tr/20260330/sudanli-uzman-kizildenizde-rusya-ve-turkiyeyle-yeni-ittifak-hazirligi-yapiliyor-1104620994.html
Sudanlı uzman: Kızıldeniz'de Rusya ve Türkiye'yle yeni ittifak hazırlığı yapılıyor
Ortadoğu'daki gerilimin Kızıldeniz'e yayılmasının Sudan ekonomisi için yaratacağı olumsuz etkilere dikkat çeken uzman, Rusya ve Türkiye'yle yeni ittifak... 30.03.2026, Sputnik Türkiye
Sudan Cumhurbaşkanlığı Medya Dairesi Eski Başkanı Abi İzzettin, Sputnik'e verdiği mülakatta ABD ve İran arasındaki gerilimin Kızıldeniz'e yayılmasının Sudan ekonomisi için yıkıcı sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

İzzettin, devam eden iç savaş nedeniyle ihracatı durma noktasına gelen Sudan'ın, Babülmendep Boğazı'nın olası bir kapanması durumunda lojistik ve ticari olarak tamamen kuşatılacağını belirtti.

'Ticaret yollarındaki aksama krizi derinleştiriyor'

Eski yetkili, Yemen'deki Ensarullah hareketi veya diğer tarafların Babülmendep Boğazı'ndaki uluslararası seyrüsefer trafiğini aksatmasının, liman şehri Port Sudan üzerinden yapılan mal ithalatını felç edeceğini vurguladı. Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) ile yaşanan iç çatışmalar sonucu sanayi altyapısı ağır hasar gören ülkenin, deniz yoluyla gelecek temel ihtiyaç maddelerine her zamankinden daha fazla muhtaç olduğunu ifade etti.

'Enerji tesislerinin imhası insani müdahaleyi zorunlu kılıyor'

Al-Jaili ve Batı Kordofan'daki petrol tesisleri ile rafinerilerin uğradığı yıkımın Sudan'daki enerji krizini derinleştirdiğine dikkat çeken İzzettin, bu durumun ancak komşu petrol üreticisi ülkelerden yapılacak yardımlarla aşılabileceğini belirtti.

Sudanlı uzman, mevcut durumun halkın temel enerji ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına uluslararası bir insani müdahale gerektirdiği de kaydetti.

'Türkiye ve Rusya ile yeni ittifak hazırlığı var'

Kızıldeniz'in güvenliği konusunda Sudan, Suudi Arabistan ve Mısır arasındaki koordinasyonun sürdüğünü belirten İzzettin, bu yıl içinde stratejik bir genişleme öngörüldüğünü açıkladı.

Bu kapsamda Pakistan, Türkiye ve Rusya'nın da katılımıyla daha kapsamlı bir bölgesel ittifakın kurulmasının planlandığını belirten eski yetkili, Sudan'ın bölgedeki savaşla ilgili tutumunun net olduğunu hatırlatarak, Arap ülkelerinin güvenliğini desteklediklerini ve ABD'nin Ortadoğu'da yeni bir savaş başlatmasına izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.
