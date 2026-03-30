https://anlatilaninotesi.com.tr/20260330/sara-suriyede-devlet-icinde-devlet-olusumlari-hicbir-sekilde-kabul-edilmeyecek-1104622019.html

Şara: Suriye'de devlet içinde devlet oluşumları hiçbir şekilde kabul edilmeyecek

Ahmed Şara, Suriye-Almanya ilişkilerinde "dairesel göç" modelini hayata geçirmek istediklerini ifade ederek, "Devlet içinde devlet oluşumları hiçbir şekilde...

2026-03-30T17:31+0300

dünya

suriye

almanya

captagon

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1e/1104621719_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3f1fb69e7469eb6d824c1354b3c9b514.jpg

Suriye geçiş yönetimi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Almanya'nın başkenti Berlin'de Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile düzenlediği ortak basın toplantısında, iki ülke arasındaki işbirliği ve yatırım fırsatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Konuşmasına Almanya’nın liderliğine ve halkına teşekkür ederek başlayan Şara, "Suriye halkı adına Almanya’ya minnettarız. Kapılarını açarak bir milyondan fazla Suriyeliye destek oldunuz. Bu sayede vatandaşlarımız nefes alma, eğitim görme ve hayatlarını yeniden inşa etme fırsatı bulmuştur" diye konuştu.Şara, Suriye’nin kültürel ve tarihsel birikimiyle Avrupa ile kurulan iş birliğinde önemli bir rol oynayabileceğini belirterek, "Suriye, stratejik konumu ve medeniyet mirasıyla, Almanya öncülüğünde Avrupa ile güçlü bir irtibat kurabilir" şeklinde konuştuAlmanya’daki Suriyeli toplumun bu sürece sağladığı katkılara da dikkat çeken Şara, "Almanya’da 1 milyon 300 bin Suriyeli yaşıyor. Bunlardan 6 bini doktor olarak hastanelerinizde görev yapıyor, 250 bini aşkın kişi ise vergilerini ödeyerek, Alman ekonomisine katkı sağlıyor. Bu insanlar, hem bilgi birikimleri hem de hızlı adaptasyon yetenekleri ile hem Suriye hem de Almanya için ortak bir değer oluşturuyor" ifadelerini kullandı.‘Dairesel göç modeli’Şara, Suriye-Almanya ilişkilerinde 'dairesel göç' modelini hayata geçirmek istediklerini ifade ederek, böylece Suriyeli nitelikli iş gücünün, hem Almanya’daki yaşamlarını sürdürürken hem de Suriye’nin yeniden inşasına katkıda bulunabileceğini vurguladı.‘Toprak bütünlüğü temelinde gerçekleşecektir’Ülkesinin yeniden inşa vizyonuna da değinen Şara, "Suriye’nin yeniden inşası ve kalkınması, ülke toprak bütünlüğü ve devlet otoritesinin korunması temelinde gerçekleşecektir. Devlet içinde devlet oluşumları hiçbir şekilde kabul edilmeyecek. Her türlü silahın devlet kurumları dışında bulunmasına izin verilmeyecek ve merkezi otoriteye bağlı olmayan herhangi bir yönetim kabul edilmeyecektir" dedi.Şara, güvenlik ve terörle mücadele konularının öncelik olduğunu belirterek, "Suriye’nin istikrarı ve vatandaşlarının güvenliği yüksek önceliğe sahiptir. Captagon kaçakçılığı da dahil sınır ötesi tehditlerle mücadele önceliğimizdir. Şeffaflık taahhüdümüzü, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nün raporu da teyit etmiştir" diye konuştu.Şara, bölgesel gelişmelerle ilgili olarak ise, "Arap ülkelerinin egemenliğine yönelik her türlü ihlali kınıyoruz ve bölgemizin hesaplaşma sahnesi haline gelmesini reddediyoruz. Aynı şekilde, İsrail’in Suriye topraklarına yönelik saldırılarını ve 1974 anlaşmasını ihlal eden uygulamalarını da kınıyor, uluslararası toplumu sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz" şeklinde konuştu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

