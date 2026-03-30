Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
Rusya Dışişleri: Batı, uluslararası ilişkileri istikrarsızlaştırıyor
Batı yüzünden uluslararası ilişkilerdeki kaosun devam ettiğini belirten Galuzin, Batı’nın hegemonyasını korumak için her türlü adımı atmaya hazır olduğunu... 30.03.2026, Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Valday Tartışma Kulübü’nün Özbekistan’ın Termez şehrinde düzenlediği bir konferansta konuştu. Rus diplomat, küresel çoğunluğun çıkarları ve Batı azınlığının çıkarları arasındaki uçuruma dikkat çekti.Galuzin, “ABD önderliğindeki Batı ülkeleri yüzünden uluslararası ilişkilerde kaos ve istikrarsızlık devam ediyor ve güvenlik alanındaki uluslararası hukuk yok ediliyor. Kalkınma alanında da yalnızca ortak çabaların görünümü oluşturuluyor. Bu da aslında sömürgeciliğin bir şekli” ifadesini kullandı.Batı'nın, hegemonyasını korumak için her türlü adımı atmaya hazır olduğunu kaydeden Rus diplomat, bu adımlar arasında, bağımsız ve egemen dış ve iç politikalar uygulayan ülkelere silahlı müdahaleler ile ulusal altın ve döviz varlıklarına el koymayı da gösterdi.Galuzin, “Küresel çoğunluğun çıkarları ile eski egemenliğini kaybetmeyi önlemeye çalışan Batılı azınlığın çıkarları arasında giderek büyüyen bir uçurum var” dedi.
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mihail galuzin, valday tartışma kulübü, batı, abd
© Sputnik / Екатерина ЧесноковаRusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin
Batı yüzünden uluslararası ilişkilerdeki kaosun devam ettiğini belirten Galuzin, Batı’nın hegemonyasını korumak için her türlü adımı atmaya hazır olduğunu belirtti.
